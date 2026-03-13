Την απόφαση να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ πήρε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έπειτα από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ποιος παίρνει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Πρώτος επιλαχών για τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2023 ο κ. Γιαννακούρας είχε έρθει δεύτερος στην Αρκαδία, πίσω από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όμως στη συνέχεια παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να κατέβει με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούλη.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956. Κατάγεται από το Αθήναιο της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι και στα μαθητικά του χρόνια έζησε μαζί τους σε πολλά χωριά της Αρκαδίας, όπου εκείνοι υπηρετούσαν.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Ιατρό Μικροβιολόγο, που κατάγεται από το Σουλάρι Μεγαλόπολης και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Φοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο στην Τρίπολη και στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού. Υπηρέτησε ως Αγροτικός Ιατρός στην Αρκαδία και το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιπλέον, διετέλεσε Σύμβουλος στην Ομοσπονδία του τέως Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986 και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996.

Το 1994 εκλέχθηκε μεταξύ των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996, του 2000 και του 2007 επιλέχθηκε, τόσο από τη Νομαρχιακή Οργάνωση του κόμματος, όσο και από τα κεντρικά όργανα, υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νομό Αρκαδίας.

