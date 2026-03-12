Χάθηκε η… μέτρηση

Παρατήρησα ότι σε μεγάλο κανάλι (όχι το… Μεγάλο, μην πάει εκεί το μυαλό σας) δεν παρουσιάστηκε εδώ και αρκετό έρευνα από την εταιρεία μετρήσεων, που έχει συνεργασία.

Το γεγονός έχει σχολιαστεί, καθότι είναι εταιρεία (αυτή των μετρήσεων), που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως πριν κάποιες εβδομάδες.

Ουδείς είναι σίγουρος για το τι έχει συμβεί. Πολλά γίνονται πάντως στο παρασκήνιο, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πληροφορία… και θα επανέλθουμε!

