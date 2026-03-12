search
12.03.2026 14:09

Αβρότητες Σαμαρά για την… προτεραιότητα

Τη σειρά του στον Κυριάκο Βελόπουλο αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου παραχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός «το πήρε πάνω του», όταν ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς βρέθηκε σε… δίλημμα καθώς είχαν ζητήσει τον λόγο και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Κι αυτό γιατί ο Κανονισμός της Βουλής επιτρέπει τόσο στους πρώην πρωθυπουργούς, όσο και στους αρχηγούς των κομμάτων να παρεμβαίνουν όποτε θέλουν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε πως δεν θα είχε πρόβλημα να μιλήσει μετά τον Αντώνη Σαμμάρα αλλά έπρεπε να προλάβει την πτήση του για Ρόδο που θα αναχωρούσε σε δύο ώρες.

Τότε ο Αντώνης Σαμαράς με ένα νεύμα του παραχώρησε τη θέση του.

Το ίδιο έκανε και όταν ζήτησε τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έπρεπε να μεταβεί στη Λάρισα για τη δίκη που αφορά στα «χαμένα» βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών.

