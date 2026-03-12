Ο Πετρουλάκης διακωμωδεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με… μουσικοσυνθέτες 

Με μια ξεκαρδιστική γελοιογραφία, ο γνωστός σκιτσογράφος, Ανδρέας Πετρουλάκης, στηλιτεύει το… χάος που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά στην προσπάθεια του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης για διεύρυνση.

Στο υπέροχο σκίτσο, ο μέγας Βασίλης Τσιτσάνης βρίσκεται μαζί με τον Στράτο Διονυσίου στον Παράδεισο και ο τρικαλινός συνθέτης, διαβάζοντας μια εφημερίδα, λέει στον «Σαλονικιό», «Ρε Στράτο, σε βάλανε στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ».

Έπος!

