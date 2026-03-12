search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 09:37

25η Μαρτίου: Ο Λευκός Οίκος έστειλε τα προσκλητήρια για την Εθνική Εορτή – Άγνωστο ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση

12.03.2026 09:37
donald_trump_2002

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Λευκός Οίκος θα υποδεχθεί δεκάδες Έλληνες ομογενείς για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το ενδιαφέρον όλων είναι στα σχολια που θα κάνει ο απρόβλεπτος αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ για τη χώρα μας

Η διαφορά είναι ότι φέτος η εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας θα πραγματοποιηθεί μία μέρα αργότερα, στις 26 Μαρτίου.

Τα προσκλητήρια, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», έχουν ήδη σταλεί στους εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, Έλληνες απόδημους, ελληνικής καταγωγής βουλευτές, γερουσιαστές και αξιωματούχοι, διπλωμάτες, επιχειρηματίες, μέλη της ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής κι άλλες προσωπικότητες που συμβολίζουν στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Εμείς να προσθέσουμε ότι είναι άγνωστο ακόμα το ποιος ή ποιοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική κυβέρνηση, καθώς οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν έχουν επιτρέψει ακόμα στους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο… τυχερός.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
