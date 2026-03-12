Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας Chevron – Helleniq Energy – Όλα τα βλέμματα στον Σαμαρά (Live)

Με την – αναμενόμενη – παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά να δίνει τον τόνο, σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζητήση για την κύρωση της σύμβασης της Chevron και της Helleniq Energy για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

O πρώην πρωθυπουργός πριν από 15 μέρες «άναψε φωτιές», ισχυριζόμενος ότι η συμφωνία θέτει εν αμφιβόλω κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σε δήλωσή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε σημειώσει ότι «στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πώς συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”. Τί είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιούς; Από πότε;».

Σε… γραμμή Σαμαρά αναμένεται να κινηθούν και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, ενώ από πλευράς ΝΔ ήδη ο εισηγητής Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα εθνικής κυριαρχίας.

