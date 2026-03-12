Κυβερνητικός συναγερμός λόγω του πολέμου: Εισηγήσεις στον Μητσοτάκη για… πολύ πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και η όποια εμπλοκή τής χώρας μας σε αυτόν έχει φέρει σενάρια πρόωρων εκλογών στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη τού εισηγούνται, στην περίπτωση που τα προβλήματα στην οικονομία είναι ιδιαίτερα δύσκολα, να στήσει κάλπες προκειμένου με λυμένα τα χέρια να μπορεί να πάρει οποίες αποφάσεις χρειαστεί.

Το σκεπτικό όσων κάνουν αυτή την εισήγηση είναι ότι, εάν υπάρξουν δραματικές αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες στη συνέχεια θα μετακυλιστούν και στο σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει.

Στην περίπτωση αυτή, με επίκληση της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή του πολέμου, ο πρωθυπουργός θα μπορεί να εξαγγείλει πρόωρες εκλογές, παρά το γεγονός ότι σε όλες τις σχετικές δηλώσεις του διαβεβαιώνει πως οι κάλπες θα στηθούν μέσα στο 2027, με επικρατέστερο μήνα τον Μάρτιο.

Το κίνητρο των δημοσκοπήσεων

Οι ίδιοι άνθρωποι βασίζουν τον συλλογισμό τους και στο γεγονός ότι οι δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας – η Opinion για το Action24 και η Alco για τον Alpha – έδειξαν τη Ν.Δ. για πρώτη φορά να έχει κερδίσει δύο ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει αυξήσει και αυτός τα ποσοστά του σε ό,τι αφορά το ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκόποι λένε ότι στις κρίσεις οι πολίτες συσπειρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι στην αλλαγή του κλίματος έχει μετρήσει και το γεγονός ότι προσωπικά ο πρωθυπουργός – και γενικά η κυβέρνηση – έδειξε με τη στάση του ότι διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της ίδιας της χώρας. Οι συνεργάτες του Μητσοτάκη θεωρούν λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να χάσει το momentum, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι αρκεί ένα ακόμα χτύπημα στις πετρελαιοπηγές και τα πράγματα, αντί να πάνε καλύτερα, να επιδεινωθούν ιδιαίτερα.

Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι ο πρωθυπουργός ακούει μεν τις εισηγήσεις των συνεργατών του, για την ώρα ωστόσο δεν φαίνεται να τις υιοθετεί, καθώς θεωρεί ότι θα εμφανιστεί στους πολίτες ανακόλουθος και ότι, προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές, δεν διστάζει να «παίξει» και με τα θεσμικά / εθνικά θέματα.

Πλαφόν τριμήνου στην αγορά

Έτσι η κυβέρνηση για την ώρα ρίχνει το βάρος της στο πώς θα αντιμετωπίσει τις παρενέργειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Χθες ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμφανίστηκε να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου. Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», θέλοντας έτσι να δείξει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια.

Κωδικοποιώντας στη συνέχεια τα μέτρα οι υπουργοί της κυβέρνησης ανέφεραν ότι δεν υφίσταται θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα, αλλά ειδικά σε σχέση με την ενέργεια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλονται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται για διάστημα τριών μηνών – έως 30 Ιουνίου 2026 – ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα. Οι εταιρείες εμπορίας που προμηθεύουν τα πρατήρια δεν θα μπορούν να επιβάλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από το διυλιστήριο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να προσθέτουν περιθώριο μεγαλύτερο από 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή αγοράς για τη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης.

Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική ρύθμιση, με δυνατότητα πρόσθετου περιθωρίου πέραν των πέντε λεπτών, το οποίο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Μέτρο σύγκρισης το 2025

Παράλληλα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να πουλάει προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, με μεγαλύτερο ποσοστό περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό από εκείνο που ίσχυε το 2025. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ στις 30 Ιουνίου θα εξεταστεί σε ποια προϊόντα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε από την πλευρά του ότι «το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025».

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία.

