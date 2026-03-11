Πλαφόν στα καύσιμα και στα περιθώρια κέρδους προϊόντων σούπερ μάρκετ – Κέρδη για βενζίνη και diesel κίνησης

Πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του diesel κίνησης επιβάλλεται άμεσα, πιθανότατα από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων διαμορφώνεται συνολικά στα 17 λεπτά ανά λίτρο.

Με μια πρώτη ανάγνωση των στοιχείων, ωφελημένοι φαίνεται να είναι κυρίως οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν diesel κίνησης.

Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν βενζίνη ενδέχεται να μην δουν ουσιαστικό όφελος και ίσως ακόμη και οριακή επιβάρυνση, καθώς με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία το περιθώριο κέρδους για τη βενζίνη (εταιρείες και πρατήρια) διαμορφώνεται περίπου στα 15,5 λεπτά, ενώ πλέον θα μπορεί να φθάνει έως τα 17 λεπτά.

Στο diesel κίνησης, αντίθετα, το περιθώριο που ήταν περίπου 19,4 λεπτά μειώνεται στο νέο ανώτατο όριο των 17 λεπτών.



Στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης παρεμβάσεις και για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που διακινούνται μέσω σούπερ μάρκετ και άλλων επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, επιβάλλεται για διάστημα τριών μηνών ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα. Οι εταιρείες εμπορίας που προμηθεύουν τα πρατήρια δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από πέντε λεπτά ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από το διυλιστήριο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να προσθέτουν περιθώριο μεγαλύτερο από 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή αγοράς για τη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης.

Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική ρύθμιση, με δυνατότητα πρόσθετου περιθωρίου πέραν των πέντε λεπτών, το οποίο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να πουλάει προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, με μεγαλύτερο ποσοστό περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό από εκείνο που ίσχυε το 2025. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ στις 30 Ιουνίου θα εξεταστεί σε ποια προϊόντα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι έχουν ήδη ενισχυθεί οι έλεγχοι στην αγορά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας στον εφοδιασμό της αγοράς, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της οικονομίας παρακολουθείται στενά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, αν και οι διεθνείς εξελίξεις δεν μπορούν να ελεγχθούν, η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει για να περιορίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας στην εγχώρια αγορά.

Οι πρωινές ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ότι «η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, σε πρώτη φάση θα υπάρξει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο diesel και πετρέλαιο θέρμανσης) και σε είδη πρώτης ανάγκης, ώστε οι τιμές να συγκρατηθούν σε «λογικά» επίπεδα και να αποφευχθούν υπέρμετρες αυξήσεις.

