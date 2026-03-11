Η κρίση στη Μέση Ανατολή απογειώνει το κόστος καυσίμων και φέρνει αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια

Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αναστατώνει μόνο τις αγορές πετρελαίου. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να περνούν και στο παγκόσμιο ταξιδιωτικό τοπίο, με τις αεροπορικές εταιρείες να βλέπουν ξαφνικά το κόστος καυσίμων να εκτοξεύεται και να σπεύδουν να μετακυλήσουν το βάρος στους επιβάτες.

Μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων πήραν την ανηφόρα, προκαλώντας νευρικότητα στον κλάδο των αερομεταφορών. Όπως μεταδίδει το Reuters, εταιρείες σε Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τιμές, δρομολόγια και επιχειρησιακά σχέδια, προσπαθώντας να προλάβουν ένα νέο κύμα κόστους.

Δεν είναι τυχαίο. Τα καύσιμα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για μια αεροπορική εταιρεία μετά το εργατικό κόστος. Όταν λοιπόν η τιμή του πετρελαίου κάνει άλμα μέσα σε λίγες ημέρες, το σοκ μεταφέρεται σχεδόν αυτόματα στο σύνολο της αλυσίδας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, πριν από την κλιμάκωση της έντασης οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν περίπου στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις όμως, τα επίπεδα αυτά εκτινάχθηκαν ακόμη και στα 150 με 200 δολάρια, προκαλώντας αναστάτωση σε έναν κλάδο που ήδη λειτουργεί με πιεσμένα περιθώρια.

Το πρώτο «αντίδοτο»: αυξήσεις στα εισιτήρια

Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη αντίδραση των εταιρειών είναι να μετακυλήσουν μέρος του κόστους στους επιβάτες.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ήδη αυξήσεις στα εισιτήρια οικονομικής θέσης. Οι επιβαρύνσεις φτάνουν περίπου τα 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας για εσωτερικές πτήσεις, τα 20 για κοντινά διεθνή δρομολόγια και έως τα 90 για μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έβαλε «στον πάγο» την οικονομική της πρόβλεψη για το 2026, επικαλούμενη την αβεβαιότητα που δημιουργεί η νέα κρίση.

Ανάλογη στάση κρατούν και άλλες εταιρείες. Η Qantas αλλά και η SAS έχουν ήδη προχωρήσει σε προσωρινές αυξήσεις ναύλων, επιχειρώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στο αυξανόμενο κόστος και στη ζήτηση για ταξίδια.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εξετάζουν αλλαγές και στη στρατηγική των δρομολογίων τους. Η Qantas, για παράδειγμα, εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τη χωρητικότητα προς την Ευρώπη, καθώς αρκετοί επιβάτες και εταιρείες αποφεύγουν πλέον περιοχές με αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές στις πτήσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Τα κλειστά τμήματα εναέριου χώρου και οι μεγαλύτερες διαδρομές που αναγκάζονται να ακολουθούν τα αεροσκάφη μειώνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και πιέζουν ανοδικά τις τιμές.

Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος. Η Finnair προειδοποίησε ότι αν η κρίση παραταθεί, δεν αποκλείονται ακόμη και δυσκολίες στη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Παρότι η εταιρεία έχει καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη ένταση θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις στην αγορά. Την ίδια στιγμή, παραγωγοί καυσίμων της περιοχής, όπως το Κουβέιτ, καταγράφουν μειώσεις παραγωγής.

Η γεωπολιτική ένταση έχει ήδη δημιουργήσει και επιχειρησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων, αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ντουμπάι χρειάστηκε προσωρινά να παραμείνουν σε αναμονή λόγω πιθανής απειλής πυραυλικής επίθεσης.

Οι πτήσεις τελικά πραγματοποιήθηκαν κανονικά, όμως το περιστατικό δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία μπαίνει ξανά σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, οι αυξήσεις στα εισιτήρια πιθανότατα θα συνεχιστούν. Και για ακόμη μία φορά, το γεωπολιτικό ρίσκο θα μεταφραστεί τελικά σε ακριβότερα ταξίδια για τους επιβάτες.

