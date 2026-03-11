Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Το μεσημέρι το πακέτο για την αισχροκέρδεια λόγω πολέμου

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας που φαίνεται να παρουσιάζεται στην αγορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας το πρωί της Τετάρτης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ότι «η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης»

Τα μέτρα θα αποσαφηνίσουν στις 2 το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, και οι υπουργοί Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι παρεμβάσεις οριστικοποιήθηκαν στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα και οι αρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις πρώτες παρεμβάσεις προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, σε πρώτη φάση θα υπάρξει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο diesel και πετρέλαιο θέρμανσης) και σε είδη πρώτης ανάγκης, ώστε οι τιμές να συγκρατηθούν σε «λογικά» επίπεδα και να αποφευχθούν υπέρμετρες αυξήσεις.

Θα μπει «ταβάνι» στην εμπορία και στη λιανική πώληση καυσίμων, δηλαδή σε διυλιστήρια και πρατήρια, ώστε οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις των διεθνών τιμών.

Επιπλέον, μία από τις εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό, που φέρεται να «κερδίζει έδαφος», είναι η μείωση του ορίου για τη δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αγορανομική νομοθεσία.

Η κυβέρνηση «ξορκίζει» το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επιστρέψει σε μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως το Fuel Pass.

Ωστόσο το επίδομα καυσίμων, με εισοδηματικά κριτήρια, είναι ένα από τα μέτρα που συζητείται, αν και εφόσον το πετρέλαιο εκτιναχθεί για εβδομάδες από τα 100 δολάρια, και οι τιμές της βενζίνης στην αντλία πλησιάσουν ή υπερβούν τα 2 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν, στο «τραπέζι» των συζητήσεων βρίσκεται και το Market Pass, όπως και η επαναφορά του «Καλαθιού του νοικοκυριού» στα σούπερ μάρκετ.

