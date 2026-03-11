Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν για την εγκατάσταση Τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας και Ευρω-αμερικανικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως τονίζει «η κίνηση αυτή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν. Η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από την Τουρκία συνιστά ενέργεια στρατιωτικής κλιμάκωσης και προβολής ισχύος, παραβιάζει αρχές του διεθνούς δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις σχέσεις καλής γειτονίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από την Τουρκία».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής του δικαίου επισημαίνει επίσης ότι «η παρουσία αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής σε έδαφος μη αναγνωρισμένης οντότητας παραβιάζει το καθεστώς εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα τη νομοθεσία για τη μεταφορά όπλων».

«Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Αμερικανική Κυβέρνηση να τοποθετηθούν σαφώς για το κατά πόσο η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών σε κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος είναι συμβατή με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της αμερικανικής νομοθεσίας, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιθυμεί περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωτουρκικών και ατλαντικών σχέσεών της και την αναβάθμιση της τελωνειακής αλλά και αμυντικής συνεργασίας», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.

