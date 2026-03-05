Η Κύπρος… συσπειρώνει την κυβέρνηση, οι συζητήσεις για πρόωρες κάλπες μόλις ξεκίνησαν

Ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει στην χώρα μας ο πόλεμος στον Κόλπο κυρίως στην οικονομία αλλά και την θετική ανταπόκριση για την αμυντική στήριξη της Κύπρου καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως σημείωναν γαλάζια στελέχη, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση εγκρίνει τις κινήσεις της κυβέρνησης, ενώ την ίδια στιγμή συσπειρώνονται γύρω από την ΝΔ οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της παράταξης.

Το γεγονός αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό από τα στελέχη της κυβέρνησης ενώ στη χθεσινή συζήτηση που έγινε στην Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τονίζοντας ότι η αποστολή είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν ενέργειες εναντίον της Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμα ότι «υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας», προσθέτοντας ότι «η επόμενη ημέρα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοδιάθεση του λαού του Ιράν που καταπιέζεται εδώ και χρόνια, με ταυτόχρονο έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε μάλιστα εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν, επιτέλους, μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά».

Τόνισε ακόμα ότι «η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια» και τα «συνθήματα που διχάζουν» πρέπει να δώσουν τη θέση της σε «συναίνεση που ενώνει». «Ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι “επαγγελματίες ανησυχούντες”», ανέφερε χαρακτηριστικά, «πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το Διεθνές Δίκαιο, και ας αντιληφθούν, επιτέλους, ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια».

Κάλπες και μήνυμα στα δεξιά

Με βάση λοιπόν αυτή τη θετική ανταπόκριση των κυβερνητικών ενεργειών στην ΚΟ της ΝΔ έχει ξεκινήσει μία συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών από την στιγμή που για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση εμφανίζεται να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Χθες, στο περιθώριο της συζήτησης που έγινε στην Βουλή για την ψήφο των ομογενών, οι βουλευτές της ΝΔ σημείωναν με νόημα ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό υπάρχει μεγάλη συσπείρωση στο κόμμα ακόμα και από αυτούς που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν αποστασιοποιημένοι.

Για αυτό άλλωστε, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Βουλή έστειλε σαφές μήνυμα στα κόμματα που συγκοινωνούν ιδεολογικά με τη Ν.Δ. αλλά και στους πρώην Πρωθυπουργούς και Προέδρους της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, οι οποίοι έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική.

«Οι δικές σας απόψεις είναι γνωστές» είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, για να προσθέσει δηκτικά: «αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δική της κυριαρχία. Διαπίστωσα μία αμηχανία και μία σχετική αφωνία για την πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ξέρετε, κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς “πατριώτες της φακής”. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές, όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

