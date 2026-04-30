Ο Φειδίας Παναγιώτου ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της Στυλιάνας Αβερκίου (Photos/Videos)

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ξεκίνησαν ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου, επισημοποιώντας τη σχέση τους με έναν λαμπερό γάμο. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης την Πέμπτη, 30/04, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε μια τελετή που αποτέλεσε το ιδανικό happy end για την κοινή τους πορεία.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και γνωστός YouTuber εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι ιδιαίτερης αισθητικής, με ουρά και επιρροές από μεσαιωνικό ύφος, ενώ η νύφη εντυπωσίασε επιλέγοντας ένα ρομαντικό φόρεμα με δαντελένιο πέπλο.

Οι 800 καλεσμένοι και οι giveaway προσκλήσεις

Σύμφωνα με το tlife.gr, περίπου 800 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή ημέρα. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τον γάμο, ο ευρωβουλευτής και η πρώην παίκτρια του Big Brother προχώρησαν σε μια πρωτότυπη κίνηση, προσφέροντας μέσω giveaway 50 προσκλήσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δημοσίευσαν φίλοι του ζευγαριού, καταγράφοντας την άφιξή τους στην εκκλησία και στιγμές από την τελετή.

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, σε γνωστό ξενοδοχείο της Λεμεσού, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα πριν από τον γάμο.

