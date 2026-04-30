ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 21:27
Ο Φειδίας Παναγιώτου ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της Στυλιάνας Αβερκίου (Photos/Videos)

feidias-gamos-eksot

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ξεκίνησαν ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου, επισημοποιώντας τη σχέση τους με έναν λαμπερό γάμο. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης την Πέμπτη, 30/04, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε μια τελετή που αποτέλεσε το ιδανικό happy end για την κοινή τους πορεία.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και γνωστός YouTuber εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι ιδιαίτερης αισθητικής, με ουρά και επιρροές από μεσαιωνικό ύφος, ενώ η νύφη εντυπωσίασε επιλέγοντας ένα ρομαντικό φόρεμα με δαντελένιο πέπλο.

Οι 800 καλεσμένοι και οι giveaway προσκλήσεις

Σύμφωνα με το tlife.gr, περίπου 800 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή ημέρα. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τον γάμο, ο ευρωβουλευτής και η πρώην παίκτρια του Big Brother προχώρησαν σε μια πρωτότυπη κίνηση, προσφέροντας μέσω giveaway 50 προσκλήσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δημοσίευσαν φίλοι του ζευγαριού, καταγράφοντας την άφιξή τους στην εκκλησία και στιγμές από την τελετή.

Παράλληλα, ο Φειδίας Παναγιώτου τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, σε γνωστό ξενοδοχείο της Λεμεσού, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα πριν από τον γάμο.

Διαβάστε επίσης:

Βίκυ Καγιά: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού – «Είναι ανεπίτρεπτο, υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν» (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 ετών» (Video)

Σάρον Στόουν: «Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική»





13xronos-ileia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Ηλεία: Συμμαθητές του 13χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι – Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» (Videos)

spilios-livanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικροπολιτική σκοπιμότητα καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Σπήλιος Λιβανός

MIDDLE_EAST_WAR_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Στο φουλ οι προετοιμασίες για επανέναρξη του πολέμου από το Ισραήλ, στρατιωτικά σχέδια από τις ΗΠΑ – Για απάντηση με «πρωτοφανή πλήγματα» απειλεί το Ιράν

stolos_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση τουρκικών συμμοριών που δρουν στην Ελλάδα – Τρεις συλλήψεις

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

13xronos-ileia-eksot
spilios-livanos
MIDDLE_EAST_WAR_NEW
