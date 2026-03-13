«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν».
Ο υπουργός Υγείας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ: «Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο Νίκος Ανρουλάκης διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά…. τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!».
