13.03.2026 01:01

«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

13.03.2026 01:01
Τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αποκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν».

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ: «Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο Νίκος Ανρουλάκης διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά…. τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!».

