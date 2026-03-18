Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

18.03.2026 13:49

Έπεσε βαριά η διαγραφή του Οδυσσέα – και τα σχόλια υπέρ του – στη Χαριλάου

Όταν ξεκινάς να… «τρως», οφείλεις να ξέρεις αν σε πειράζει ό,τι είναι να «φας» και κυρίως να αντιλαμβάνεσαι τις επιπτώσεις εάν αυτό το «φάγωμα» πέσει βαρύ, που λένε.

Να, πάρτε για παράδειγμα το «φάγωμα» – διαγραφή – του Οδυσσέα Κωνσταντόπουλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σαν να έπεσε όλο αυτό που έγινε τελικά, «βαρύ» στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα δηλαδή να «χωνέψουν» στη Χαριλάου τις αντιδράσεις (θετικές) στο πρόσωπο του Οδυσσέα και αρνητικές για την ενέργεια του Ανδρουλάκη.

Και να σου τα σχόλια «μα, δεν παραιτήθηκε ακόμα κι ας το ανακοίνωσε πριν μία εβδομάδα» και δώστου οι υπαινιγμοί ότι θα πάει στη ΝΔ και ξανά μανά ότι «έχει μανία με τον Ανδρουλάκη», αλλά κυρίως κάτι αναρτήσεις τύπου «τόσα πολλά σχόλια δεν είχαν γίνει ούτε με τη διαγραφή του Σημίτη από τον Παπανδρέου»..

Μάλλον στη Χαριλάου είχαν πιστέψει ότι η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου θα «έκανε αρχηγό τον Ανδρουλάκη»! Φευ! Η διαγραφή εξέθεσε τον Ανδρουλάκη, δεν του έφτιαξε το… «ηγετικό» προφίλ. Τίποτα απ’ αυτά που του καταλόγισαν του Οδυσσέα δεν δικαιώθηκαν στην πράξη, ειδικά μετά την απόφαση του τελευταίου να παραδώσει την έδρα. Είναι δε άλλο να διαγράφεις κάποιον ενώ έχεις καταφέρει να πας το κόμμα στο 20% και στο 25% κι άλλο να έχει λιμνάσει στο 12% και να ψάχνεις πού θα ρίξεις την ευθύνη.

Όσο το γιατί δεν παραιτήθηκε αμέσως; Μα, ο ίδιος ο Κωνσταντινόπουλος έγραψε εξ αρχής στη δήλωσή του ότι θα περιμένει να εκλεγεί πρώτα ο αντικαταστάτης του, μετά θα μιλήσει για τελευταία φορά στη Βουλή και στη συνέχεια θα παραδώσει και τυπικά την παραίτησή του. Τόσο δύσκολο είναι να διαβάσουν μία δήλωση; Ή ήθελαν να παραδώσει την έδρα στα μουλωχτά, χωρίς καν να κάνει ένα απολογισμό και δίχως να πει στους ψηφοφόρους που τον έστειλαν ανελλιπώς από το 2009 στη Βουλή, τη δική του άποψη;  

