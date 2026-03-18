Μαντινάδα – «καρφί» για Τσίπρα από Πολάκη

Μία ανάρτηση «όλο νόημα» έκανε ο Παύλος Πολάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, πετώντας «καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέχεια της εισήγησής του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου διεμήνυσε ότι θεωρεί λάθος την αναμονή των κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού, ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε μία φωτογραφία του και έγραψε: «Όποιος λαθεύει στη ζωή, κι όλο του φταίνε οι άλλοι, τα ίδια λάθη πού ‘κανε θα ξανακάνει πάλι…».

«Μαντινάδα με νόημα …. (προφανώς δεν τη λέω για μένα, εγώ την ευθύνη μου την αναλαμβάνω)», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

