search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 00:57
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 23:48

Μαντινάδα – «καρφί» για Τσίπρα από Πολάκη

polakis

Μία ανάρτηση «όλο νόημα» έκανε ο Παύλος Πολάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, πετώντας «καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέχεια της εισήγησής του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου διεμήνυσε ότι θεωρεί λάθος την αναμονή των κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού, ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε μία φωτογραφία του και έγραψε: «Όποιος λαθεύει στη ζωή, κι όλο του φταίνε οι άλλοι, τα ίδια λάθη πού ‘κανε θα ξανακάνει πάλι…».

«Μαντινάδα με νόημα …. (προφανώς δεν τη λέω για μένα, εγώ την ευθύνη  μου την αναλαμβάνω)», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

iran_missile_new_5678
ΚΟΣΜΟΣ

nea-makri-tourkoi
ΕΛΛΑΔΑ

barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

jumbo 665- new
BUSINESS

overnight_oats
CUCINA POVERA

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3