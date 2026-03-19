Για… Κρήτη ετοιμάζεται η Καρυστιανού

Περιοδείες ανά την Ελλάδα φαίνεται ότι ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προωθήσει το κόμμα στο οποίο θα συμμετάσχει/ηγηθεί και που ακόμα βρίσκεται στα σκαριά.
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών θα αρχίσει τις επισκέψεις σε διάφορα σημεία της χώρας: αμέσως μετά το Πάσχα θα μεταβεί στην Κρήτη, προκειμένου να έλθει σε επαφή με πολίτες και να τους κάνει κοινωνούς των σχεδίων της.
Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσκεψη είχε σχεδιαστεί για νωρίτερα, ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την υποχρέωσε να την αναβάλει για κάποιο διάστημα, καθώς η σύρραξη «κατάπιε» τα πάντα…
