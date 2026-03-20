Ο Κακλαμάνης πάει Κύπρο

Στο αεροπλάνο με προορισμό την Κύπρο θα μπει σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής στη Μεγαλόνησο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα συναντηθεί με την ομόλογο του και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου καθώς και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο.

Παράλληλα ενδέχεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εάν ο τελευταίος έχει επιστρέψει στη Λευκωσία από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται λόγω της Συνόδου Κορυφής.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κακλαμάνης από τις πρώτες ώρες που η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κύπρια ομολόγό του Αννίτα Δημητρίου, όπου της εξέφρασε τη συμπαράστασή του για όσα συμβαίνουν

