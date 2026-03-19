Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύοντας το όχι τόσο εύστοχο χιούμορ του, προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την συνάντησή του με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όταν ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν ενημέρωσε βασικούς Αμερικανούς συμμάχους – όπως την Ιαπωνία – πριν από την έναρξη της κοινής αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ αρχικά απάντησε ότι οι ΗΠΑ «είχαν «μπει πολύ σκληρά» και «δεν το είπαν σε κανέναν επειδή θέλαμε έκπληξη».

Αλλά δεν κρατήθηκε και είπε: «Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για εκπλήξεις;»

Αφού ξέσπασαν κάποια σιωπηλά γέλια από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που τον είχαν συνοδεύσει στη συνάντηση, στράφηκε προς τη Σαναέ — η οποία γεννήθηκε δύο δεκαετίες μετά την επίθεση — και της είπε: «Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ, εντάξει;».

Reporter: Why didn’t you inform allies before attacking Iran?



Trump: We wanted surprise—who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? pic.twitter.com/CAvkUBpC4Y — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Στήλη άλατος η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας…

Διαβάστε επίσης:

Το βίντεο του Ανδρουλάκη για την Ευρώπη και τον πόλεμο στο ΤikTok

Γερουλάνος: «Ελπίζω πως δεν είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα στη Βουλή – Οι 13 βουλευτές που έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Κωνσταντινόπουλου

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληροφορίες για 17 βουλευτές στη νέα δικογραφία











