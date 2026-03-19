ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 19:55
To άστοχο χιουμοράκι του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ – Έμεινε… παγωτό η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύοντας το όχι τόσο εύστοχο χιούμορ του, προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την συνάντησή του με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όταν ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν ενημέρωσε βασικούς Αμερικανούς συμμάχους – όπως την Ιαπωνία – πριν από την έναρξη της κοινής αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ αρχικά απάντησε ότι οι ΗΠΑ «είχαν «μπει πολύ σκληρά» και «δεν το είπαν σε κανέναν επειδή θέλαμε έκπληξη».

Αλλά δεν κρατήθηκε και είπε: «Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για εκπλήξεις;»

Αφού ξέσπασαν κάποια σιωπηλά γέλια από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που τον είχαν συνοδεύσει στη συνάντηση, στράφηκε προς τη Σαναέ — η οποία γεννήθηκε δύο δεκαετίες μετά την επίθεση — και της είπε: «Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ, εντάξει;».

Στήλη άλατος η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

