ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 19:54
Εύσημα Τραμπ στο Τόκιο, αιχμές για το ΝΑΤΟ – Απέκλεισε χερσαία επίθεση στο Ιράν

Τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι δέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να στείλει μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση.

Αφού εξήρε την ετοιμότητα του Τόκιο να «αναλάβει δράση» για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, αφησε αιχμές για την αδράνεια του ΝΑΤΟ, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να στείλει χερσαία στρατεύματα στη σύγκρουση με το Ιράν.

Η Ιαπωνία ήταν μία από τις έξι χώρες που εξέδωσαν κοινή δήλωση, αναφέροντας ότι είναι «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ .

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον ασφάλειας».

Ανέφερε ότι η παγκόσμια οικονομία πρόκειται να δεχτεί «τεράστιο πλήγμα» λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο εσύ, Ντόναλντ, μπορείς να επιτύχεις την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί και γι’ αυτό εμείς, η Ιαπωνία, τους πιέζουμε και επικοινωνούμε με άλλους εταίρους στον κόσμο».

«Η Ιαπωνία καταδικάζει τις ενέργειες του Ιράν, όπως η επίθεση στη γειτονική περιοχή και επίσης το de facto ή ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Οι μπηχτές για το ΝΑΤΟ και η αποθέωση της Ιαπωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ανέφερε ότι πιστεύει ότι η Ιαπωνία θα «αναλάβει δράση» στον πόλεμο, προτού προσθέσει «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης: «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά – και αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα».

Συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «εκδρομή», προσθέτοντας ότι «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Μιλώντας για το Ιράν, πρόσθεσε: «Ο ναυτικός τους στόλος έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, ο αντιαεροπορικός τους εξοπλισμός έχει καταστραφεί, πετάμε όπου θέλουμε… η ηγεσία τους έχει καταστραφεί».

«Έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει».

Φρένο στον Νετανιάχου για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

«Του είπα “μην το κάνεις αυτό” και δεν θα το κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησε να απέχει από ένα τέτοιο χτύπημα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ υπερασπίζονται το Στενό του Ορμούζ «για όλους τους άλλους», επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση. Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τη σύγκρουση, ο πρόεδρος εξήγησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερους πόρους για «πολλούς λόγους» εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από κανέναν, αλλά είναι το σωστό να γίνει», κατέληξε, αναφερόμενος στις οικονομικές απαιτήσεις της στρατιωτικής εμπλοκής.

Βαθαίνει το ρήγμα στις ΗΠΑ: Νέο χτύπημα από την Γκάμπαρντ – «Οι πολεμικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι»

Ο «Κίτρινος Στόλος»: 15 πλοία και οι ναυτικοί τους αποκλεισμένοι 8 χρόνια, διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες και έφτιαξαν ακόμη και γραμματόσημα (videos)

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ





Επιμένει ο Δένδιας να βαφτίζει «προστασία επιπέδου ζωής» την εμπλοκή στον πόλεμο – «Όταν απειλούνται διυλιστήρια βλάπτεται η καθημερινότητα του Έλληνα»

Σε νοσοκομείο της Χαβάης εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις – Ποια η κατάσταση της υγείας του

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

To άστοχο χιουμοράκι του Τραμπ με το Περλ Χάρμπορ – Έμεινε… παγωτό η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Οι Ιρανοί χτύπησαν F-35 των ΗΠΑ και διυλιστήρια σε Χάιφα και Άσντοτ – Αμερικανικό «μπλόκο» σε Ισραήλ για ενεργειακά πλήγματα – Live οι εξελίξεις

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

