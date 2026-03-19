Ο «Κίτρινος Στόλος»: 15 πλοία και οι ναυτικοί τους αποκλεισμένοι 8 χρόνια, διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες και έφτιαξαν ακόμη και γραμματόσημα (videos)

Μια απίστευτη ιστορία διαδραματίστηκε τον Ιούνιο του 1967, ακριβώς μετά τον «Πόλεμο των Έξι Ημερών» (5 έως 11 Ιουνίου 1967), όπου το Ισραήλ απέκρουσε νικηφόρα τη συνδυασμένη επίθεση των γειτονικών αραβικών κρατών της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, τριπλασιάζοντας το έδαφός του και κατακτώντας τη χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική όχθη και τα υψώματα του Γκολάν και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Αίγυπτος, οργισμένη από τη δυσμενή έκβαση του σύντομου αυτού πολέμου απέκλεισε τη διώρυγα του Σουέζ με νάρκες θαλάσσης αλλά και παλιά κουφάρια μισοβυθισμένων πλοίων.

Έτσι, όμως εγκλωβίστηκαν στην Great Bitter Lake (Μεγάλη Πικρή Λίμνη), 15 πλοία: τέσσερα από τη Μεγάλη Βρετανία, δύο από την Δυτική Γερμανία, δύο από την Πολωνία και τη Σουηδία, και ένα από τη Γαλλία, την Τσεχοσλοβακία, τη Βουλγαρία και τις ΗΠΑ.

Οι μάχες συνεχίζονταν και τα πλοία πολλές φορές βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά. Λίγες εβδομάδες αργότερα οι περισσότεροι ναύτες επαναπατρίστηκαν και στα πλοία έμεινε μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό για την προστασία των πλοίων αλλά και των εμπορευμάτων που μετέφεραν. Βάσει του Ναυτικού Δικαίου, ένα πλοίο δεν θεωρείται εγκαταλειμμένο όταν υπάρχει επάνω του έστω και μια «ψυχή ζώσα». Για τον λόγο αυτό πολλά πλοία είχαν και έναν σκύλο, το επονομαζόμενο «καραβόσκυλο» ώστε σε περίπτωση ναυαγίου ή εγκατάλειψης να παραμείνει στο πλοίο μια «ψυχή ζώσα».

Οι αποκλεισμένοι ναύτες του Σουέζ, έκαναν καθημερινά εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, και μετακινούσαν κάθε τόσο τα πλοία μέσα στη λίμνη ώστε να μην «σκουριάσουν» οι μηχανές τους. Ο στόλος αυτών των αποκλεισμένων πλοίων, ονομάστηκε Yellow Fleet («Κίτρινος Στόλος»), από την άμμο που ο άνεμος έφερνε από την έρημο και κατακάθονταν στα καταστρώματα των πλοίων δίνοντάς τους αυτή την κιτρινωπή απόχρωση.

Όμως ο καιρός περνούσε, και οι άντρες άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες για να μην τους κυριεύσει η απελπισία. Έτσι, γεννήθηκε η Great Bitter Lake Association («Κοινοπολιτεία της Μεγάλης Πικρής Λίμνης»), μια ιδιότυπη νησιωτική χώρα αποτελούμενη από τα 15 αποκλεισμένα πλοία και τους ναυτικούς τους. Όλα τα πλοία συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια διαχείρισης του πόσιμου νερού και των τροφίμων. Ένα πλοίο εφοδίαζε με τρόφιμα τα υπόλοιπα, ενώ ένα άλλο πλοίο έκανε χρέη νοσοκομείου.

Οι ναυτικοί διοργάνωναν κάθε εβδομάδα ποδοσφαιρικούς αγώνες στα βρετανικά πλοία, ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κάθε Κυριακή στο γερμανικό πλοίο, κάποιο άλλο πλοίο λειτουργούσε ως κινηματογράφος, ενώ το πολωνικό πλοίο έκανε χρέη ταχυδρομείου. Ήταν το περίφημο G.B.L.A. Post! Μάλιστα οι αποκλεισμένοι ναυτικοί φιλοτέχνησαν και γραμματόσημα αυτής της ιδιότυπης «νησιωτικής χώρας», τα οποία έχουν μεγάλη αξία για τους συλλέκτες φιλοτελιστές!

Όσο μεγάλωνε η διάρκεια του αποκλεισμού, οι ναυτικοί πρόσθεσαν κι άλλες δραστηριότητες: έκαναν ιστιοπλοϊκούς αγώνες, θαλάσσιο σκι με τις σωστικές λέμβους, ενώ διοργανώνονταν και παιχνίδια μπίνγκο και κρίκετ.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Έναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1968, όταν όλη η υφήλιος παρακολουθούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, στο Μεξικό, οι ναυτικοί του «Κίτρινου Στόλου» διοργάνωσαν τους δικούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και αναμετρήθηκαν στην άρση βαρών, στην υδατοσφαίριση (το πολωνικό πλοίο είχε πισίνα), στο άλμα εις ύψος, τη σκοποβολή και την κολύμβηση.

Τα Χριστούγεννα στόλισαν ένα μεγάλο πλωτό δέντρο, ενώ ανέβασαν ένα πιάνο σε ένα σκάφος που γυρνούσε ανάμεσα στα άλλα πλοία κάνοντας συναυλίες με χριστουγεννιάτικα εορταστικά τραγούδια και κάλαντα απ’ όλες τις χώρες.

Τελικά έπρεπε να περάσουν οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια μέχρι να επιτραπεί στους ναυτικούς να φύγουν από εκεί. Όμως μόνο δύο από τα 15 πλοία ήταν ακόμη ικανά να ταξιδέψουν. Τα υπόλοιπα πλοία και τα πληρώματά τους ανέλαβαν οι κυβερνήσεις να τα μεταφέρουν πίσω.

Έτσι, στις 24 Μαΐου του 1975, τα γερμανικά πλοία Northwind και Munsterland, έδεναν στο λιμάνι του Αμβούργου πανηγυρικά. Τα πλοία είχαν σπάσει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ταξίδι θαλάσσιων μεταφορών, ένα ταξίδι που τελικά διήρκεσε 8 χρόνια, 3 μήνες και 5 ημέρες.

Το επεισόδιο αυτό ξέφυγε από τα στενά πλαίσια της ναυτοσύνης, και αποτέλεσε ένα αναπάντεχο μάθημα ανθρωπιάς, δημιουργικότητας, και αλληλεγγύης μέσα στη μαυρίλα και τη δυστοπία του πολέμου…

