Λίβανος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ του RT – Το unfair ουκρανικού δικτύου

Λίγα εκατοστά μακριά από ανταποκριτή του ρωσικού δικτύου Russia Today, που έκανε ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο έπεσε ισραηλινό βλήμα, με την στιγμή να καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο.

Ο ρεπόρτερ μετέδιδε από το πολεμικό μέτωπο στον Λίβανο καθώς η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο ισραηλινών επιθέσεων, με στόχο την εξόντωση της Χεζμπολάχ.

WATCH: Israeli missile strike lands very near Russia Today reporter in Lebanon. pic.twitter.com/WYL3Pa3d84 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ακούγεται ο πύραυλος που κατέφθανε στο σημείο, με τον δημοσιογράφο να συνειδητοποιεί την τελευταία στιγμή ότι πλησιάζει προς το μέρος του.

Ο ίδιος φαίνεται να σκύβει ακούγοντας τον τρομακτικό θόρυβο, ενώ, αμέσως μετά, ο πύραυλος προσκρούει ακριβώς πίσω του.

Το unfair του ουκρανικού NEXTA

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απρέπεια του ουκρανικού ΝΕΧΤΑ να μεταδώσει το βίντεο με το σχόλιο ότι ο πύραυλος έπεσε εκτός στόχου, εννοώντας ότι ο στόχος θα έπρεπε να είναι ο δημοσιογράφος του ρωσικού δικτύου, χαρακτηρίζοντάς τον «προπαγανδιστή».

😀In Lebanon, an Israeli missile exploded just two steps away from a Russia Today propagandist



A little off target. pic.twitter.com/OlHXH9Vzoi — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

Πολεμικές ιαχές Χέγκσεθ: «Σήμερα θα γίνει το πιο μεγάλο κύμα της επίθεσης – Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»

Ιρανικά χτυπήματα σε διυλιστήρια σε Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία μετά τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο – Το Ισραήλ «αδειάζει» τον Τραμπ, στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Live οι εξελίξεις

Βρετανία: Νέα αύξηση στα κρούσματα μηνιγγίτιδας, έφτασαν τα 27 – Προληπτική θεραπεία και εμβολιασμός σε χιλιάδες άτομα












