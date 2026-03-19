Λίβανος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ του RT – Το unfair ουκρανικού δικτύου

Λίγα εκατοστά μακριά από ανταποκριτή του ρωσικού δικτύου Russia Today, που έκανε ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο έπεσε ισραηλινό βλήμα, με την στιγμή να καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο.
Ο ρεπόρτερ μετέδιδε από το πολεμικό μέτωπο στον Λίβανο καθώς η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο ισραηλινών επιθέσεων, με στόχο την εξόντωση της Χεζμπολάχ.
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ακούγεται ο πύραυλος που κατέφθανε στο σημείο, με τον δημοσιογράφο να συνειδητοποιεί την τελευταία στιγμή ότι πλησιάζει προς το μέρος του.
Ο ίδιος φαίνεται να σκύβει ακούγοντας τον τρομακτικό θόρυβο, ενώ, αμέσως μετά, ο πύραυλος προσκρούει ακριβώς πίσω του.
Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απρέπεια του ουκρανικού ΝΕΧΤΑ να μεταδώσει το βίντεο με το σχόλιο ότι ο πύραυλος έπεσε εκτός στόχου, εννοώντας ότι ο στόχος θα έπρεπε να είναι ο δημοσιογράφος του ρωσικού δικτύου, χαρακτηρίζοντάς τον «προπαγανδιστή».
