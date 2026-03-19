Πολεμικές ιαχές Χέγκσεθ: «Σήμερα θα γίνει το πιο μεγάλο κύμα της επίθεσης – Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»

Επίθεση στα ΜΜΕ και την Ευρώπη εξαπέλυσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι σήμερα θα γίνει το μεγάλο κύμα της επίθεσης κατά του Ιράν, ότι οι στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν αλλάξει και ότι οι δυνάμεις του Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμ.ο εξουδετερωθεί.

Συγκεκριμένα, ο Πιτ Χέγκσεθ, προανήγγειλε ότι σήμερα οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν το ισχυρότερο μέχρι σήμερα κύμα επιθέσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος, διαμηνύοντας ότι θα «τελειώσουμε τη δουλειά».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Επανέλαβε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι της Αμερικής ήταν ακριβείς και σύμφωνα με το σχέδιο, τονίζοντας ότι η αεράμυνα του Ιράν έχει «ισοπεδωθεί» και η αμυντική του βιομηχανική βάση έχει «καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».



Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 120 πλοία του ιρανικού ναυτικού, ενώ εξουδετερώθηκαν και τα 11 υποβρύχια του Ιράν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο αρχηγός του Πενταγώνου τόνισε ότι οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, της αμυντικής βιομηχανικής του βάσης και του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ανεχόταν είναι ένα καθεστώς αυτού του είδους να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην απόκτηση πυρηνικών δυνατοτήτων, δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν πει ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν», επεσήμανε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να πιστεύουμε όσα λένε οι εχθροί μας ότι θα έκαναν, αν αποκτούσαν το πιο επικίνδυνο όπλο στον κόσμο».

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής επιθέσεις εναντίον 7.000 στόχων στην επικράτεια του Ιράν και έχουν πλήξει περισσότερα από 40 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης και 11 υποβρύχια, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

«Οι στόχοι μας, που δόθηκαν απευθείας από τον πρόεδρό μας, παραμένουν ακριβώς αυτοί που ήταν την πρώτη μέρα», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτοί δεν είναι οι στόχοι των μέσων ενημέρωσης, ούτε στόχοι του Ιράν, ούτε νέοι στόχοι. Οι στόχοι μας παραμένουν αμετάβλητοι, επικεντρωμένοι και εντός σχεδίου», πρόσθεσε.

.@SecWar: "Epic Fury is different. It's laser focused. It's decisive. Our objectives, given directly from our America First President, remain exactly as they were on Day One… We're winning — decisively and on our terms." pic.twitter.com/1dA3rRUEBB March 19, 2026

Ο υπουργός Πολέμου ξεκίνησε την ενημέρωσή του λέγοντας ότι αυτός και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παρόντες την Τετάρτη καθώς οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ιράν μεταφέρθηκαν πίσω στις ΗΠΑ.



Οι οικογένειές τους, είπε, τους ζήτησαν να διασφαλίσουν ότι «δεν θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η δουλειά».



«Φυσικά, θα το ολοκληρώσουμε αυτό», τόνισε ο Χέγκεθ. «Θα τιμήσουμε τη θυσία τους».

Επίθεση σε ΜΜΕ και Ευρωπαίους- «Θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων «έχουν μειωθεί κατά 90% από την αρχή της σύγκρουσης».



Πρόσθεσε ότι «η τελευταία θέση που θα ήθελε κάποιος να έχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο» είναι η θέση ενός ανώτερου ηγέτη στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκαλώντας τους «προσωρινές θέσεις».



«Ένα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν είναι απλά περιφερειακό πρόβλημα, είναι άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό» υπογράμμισε ο Χέγκσεθ για το Ιράν.



Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμα και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ – “ευχαριστούμε”».

Hegseth on Iran:



The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, and even segments of our own press should be saying one thing to Trump: thank you. pic.twitter.com/gkIWoNPNz6 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «καθορισμένο χρονοδιάγραμμα» ή «καθορισμένη προθεσμία» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Δεν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτό», προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είναι «εντελώς εντός χρονοδιαγράμματος». «Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο να αποφασίσει πότε θα πούμε, “Εντάξει, πετύχαμε τους στόχους μας”… Επομένως, δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία», συνέχισε.

«Χρειάζονται χρήματα για να σκοτωθούν οι κακοί»

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου δεν διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο έχει ζητήσει από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει αίτημα προς το Κογκρέσο για χρηματοδότηση άνω των 200 δισ. δολαρίων για τον πόλεμο με το Ιράν.

Το Πεντάγωνο θα μπορούσε να λάβει μέχρι και 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και την ευρύτερη στρατιωτική ασφάλεια των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.



Η Washington Post ανέφερε χθες ότι το υπουργείο Πολέμου ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει το αίτημα προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ για την παροχή αυτού του ποσού.



«Νομίζω ότι αυτό το ποσό μπορεί να αλλάξει», είπε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. «Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσεις τους κακούς».

Hegseth:



$200 billion… that number could move.



It takes money to kill bad guys.



We need to be properly funded for what has been done and what we may have to do in the future. pic.twitter.com/HU5apsFdO0 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026





«Πηγαίνουμε ξανά στο Κογκρέσο και στους ανθρώπους μας εκεί για να εξασφαλίσουμε ότι θα χρηματοδοτηθούμε σωστά» πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ ήταν ένας «απίστευτος και ικανός» εταίρος από την πρώτη μέρα της σύγκρουσης»

Ερωτώμενος ο Πιτ Χέγκσεθ πόσο κοντά είναι οι ΗΠΑ στην επίτευξη των στόχων του Τραμπ στο Ιράν, είπε πως: «Δεν θέλουμε να ορίσουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα γι΄ αυτό» και συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «εντός σχεδίου».



Απαντώντας σε ερώτηση ποιες χώρες ήταν οι πιο συνεργάσιμες με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης είπε ότι το Ισραήλ ήταν ένας «απίστευτος και ικανός» εταίρος από την «πρώτη μέρα».



Οι χώρες του Κόλπου έχουν επίσης ενισχύσει την υποστήριξή τους «καταπληκτικά», ανέφερε προσθέτοντας ότι η σύγκρουση τις έχει φέρει «σταθερά στον δικό μας κύκλο επιρροής».



«Η απερίσκεπτη προσπάθεια του Ιράν να πλήξει πολιτικές υποδομές και άλλα πράγματα έχει φέρει χώρες που ίσως δεν θα ήταν τόσο αποφασισμένες όπως σήμερα σταθερά στον δικό μας κύκλο επιρροής».

Νταν Κέιν: «Βαθύτερα καθε μέρα στο ιρανικό έδαφος οι αμερικανικές δυνάμεις»

Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, από την πλευρά του, έδωσε λεπτομέρειες για τις πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, περιλαμβανομένων των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν» ιρανικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς. Αναφέρθηκε επίσης ειδικά σε οπλικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ιρανικών drones και τη συμβολή στις προσπάθειες ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Ο πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και ότι οι ΗΠΑ χτυπούν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος κάθε μέρα. Όπως πρόσθεσε, αυτό καταστρέφει «την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του».

Παράλληλα είπε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ομάδων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ.

«Τα AH-64 πλήττουν ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν για να βεβαιωθούμε ότι καταπνίξαμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή των αμερικανικών συμφερόντων», τόνισε ο Κέιν.

Ενώ τόσο ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο Νταν Κέιν επιβεβαίωσαν την πρόοδο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, ο στρατηγός αναγνώρισε ότι το Ιράν διατηρεί «ορισμένες δυνατότητες» όσον αφορά τους πυραύλους.

«Το Ιράν εισήλθε σε αυτή τη σύγκρουση με πολλά όπλα», είπε ο Κέιν στους δημοσιογράφους.

