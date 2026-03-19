Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στο Κατάρ – Με καταστροφή του ιρανικού κοιτάσματος φυσικού αερίου απειλεί ο Τραμπ, πάνω από τα 112 δολάρια το πετρέλαιο – Live οι εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοσχερώς το κοίτασμα φυσικού αερίου στη Νότια Παρς εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Κατάρ, ενώ την ίδια ώρα η σύγκρουση κλιμακώνεται με πυραυλικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, νεκρούς σε Ισραήλ και Παλαιστίνη και διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια της ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ (λίγο μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει την πλήρη καταστροφή του τεράστιου ιρανικού κοιτάσματος αερίου στη Νότια Παρς, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε το κοίτασμα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό που προκάλεσε τα ιρανικά αντίποινα στη Ρας Λαφάν.

«Οι ΗΠΑ (…) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί», προειδοποίησε, εάν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Κατάρ.

Live όλες οι εξελίξεις:

Πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις – Φωτιές και ζημιές στο Κατάρ

Η ένταση μεταφέρθηκε στον πυρήνα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, με το Ιράν να πλήττει εκ νέου εγκαταστάσεις ΥΦΑ στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι το διυλιστήριο «χτυπήθηκε ξανά και καίγεται», ενώ το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι βαλλιστικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στη βιομηχανική πόλη.

Η QatarEnergy έκανε λόγο για «μεγάλες πυρκαγιές» και «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές», διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ η πολιτική άμυνα έθεσε υπό έλεγχο δύο από τις τρεις πυρκαγιές.

Παράλληλα, το Κατάρ απέλασε δύο Ιρανούς διπλωμάτες και το προσωπικό τους, χαρακτηρίζοντάς τους ανεπιθύμητα πρόσωπα, στον απόηχο των επιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν τη λειτουργία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών από αναχαιτισμένους πυραύλους, ενώ τα ΗΑΕ κατήγγειλαν τις ιρανικές επιθέσεις ως «σοβαρή κλιμάκωση».

Το Ιράν είχε ήδη προειδοποιήσει ότι θα στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο εάν συνεχιστούν τα πλήγματα στις δικές του εγκαταστάσεις.

Νεκροί σε Ισραήλ και Παλαιστίνη – Θύματα από πυραυλικές επιθέσεις

Η κλιμάκωση συνοδεύεται από ανθρώπινες απώλειες.

Ένας άνδρας, τριαντάρης αλλοδαπός εργάτης, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ από ιρανικό πύραυλο, σύμφωνα με το Magen David Adom, που τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στη Μοσάβ Αντανίμ.

Στη Δυτική Όχθη, τρεις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν όταν θραύσματα πυραύλου έπληξαν κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, ενώ άλλες έξι τραυματίστηκαν. Οι IDF ανέφεραν ότι επρόκειτο για πυρομαχικά διασποράς.

Παράλληλα, σύμφωνα με συνολικό απολογισμό, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό και δύο σε ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ.

Επέκταση των επιθέσεων και νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα ανέφεραν πλήγματα σε πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία.

Το Ιράν απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σκοτώθηκαν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ασφαλείας, γεγονός που οξύνει περαιτέρω την ένταση.

Διεθνείς παρεμβάσεις και φόβοι για την ενέργεια

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την επιβολή moratorium στα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών και υδρευτικών εγκαταστάσεων, μετά από επικοινωνία με Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ.

«Οι άμαχοι και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών πρέπει να προστατευτούν», τόνισε.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ζητά έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων για τον πόλεμο, ενώ οι τιμές πετρελαίου εκτινάχθηκαν: το Brent αυξήθηκε κατά 5,02% στα 112,77 δολάρια και το WTI κατά 2,67% στα 98,89 δολάρια.

Η άνοδος αποδίδεται στους βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών σε Ιράν και Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

