Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αιχμηρές παρεμβάσεις από Άραβες – «Οι ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής τους»

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν μπαίνει σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, καθώς πλέον πλήττονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, εκπρόσωποι του αραβικού κόσμου μοιάζουν να… χάνουν την υπομονή τους με την Ουάσινγκτον και την τακτική της.

«Δεν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο»

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, (ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος στις συνομιλίες του Ιράν με τους εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ) σε άρθρο του στο Economist, εκτιμά ότι «η Αμερική έχει χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής της πολιτικής», καλώντας τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να βοηθήσουν να απεμπλακεί «από αυτήν την ανεπιθύμητη εμπλοκή».

«Δύο φορές μέσα σε εννέα μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έφτασαν πολύ κοντά σε μια ουσιαστική συμφωνία», έγραψε. «Ήταν σοκαριστικό αλλά όχι απρόσμενο όταν, στις 28 Φεβρουαρίου – λίγες μόνο ώρες μετά τις πιο πρόσφατες και ουσιαστικές συνομιλίες – το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ξανά μια παράνομη στρατιωτική επίθεση ενάντια σε μια ειρήνη που φαινόταν εφικτή».

Η ιρανική αντίδραση εναντίον στόχων που θεωρεί αμερικανικούς σε γειτονικές χώρες ήταν «αναπόφευκτο, αν και βαθιά λυπηρό και εντελώς απαράδεκτο αποτέλεσμα», πρόσθεσε. Για το Ιράν, που αντιμετωπίζει έναν πόλεμο με στόχο «τον τερματισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας», αυτή ήταν «πιθανότατα η μόνη λογική επιλογή για την ηγεσία του».

«Το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν ότι επέτρεψε να εμπλακεί εξαρχής σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι πόλεμος της Αμερικής και δεν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο στο οποίο και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα πετύχουν όσα επιδιώκουν», κατέληξε.

«Στόχος του Ισραήλ είναι να δημιουργήσει χάος»

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Ελμασρί από το Doha Institute for Graduate Studies δήλωσε ότι η επίθεση στο κοίτασμα South Pars έχει πυροδοτήσει συζήτηση για το ποιος καθορίζει την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση στο Truth Social, αρνήθηκε ότι γνώριζε για την επίθεση. «Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Τραμπ δεν λέει την αλήθεια, ότι την ενέκρινε, και ότι το Ισραήλ δεν θα ενεργούσε χωρίς την άδειά του», είπε ο Ελμασρί στο Al Jazeera. «Δεν είναι επίσης δύσκολο να υποθέσουμε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε ξανά να επιβάλει τη γραμμή του στον Τραμπ και να επηρεάσει την αμερικανική κυβέρνηση».

Ο ίδιος διαπίστωσε αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσινγκτον. «Το Ισραήλ είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και η εκλογική βάση του Τραμπ αρχίζει να αμφισβητεί τη σχέση. «Στόχος του Ισραήλ είναι να δημιουργήσει χάος, να προκαλέσει κατάρρευση του κράτους στο Ιράν και αστάθεια στον Κόλπο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή», είπε και προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα είναι «καταστροφικές» για τις χώρες του Κόλπου, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

