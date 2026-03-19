ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
19.03.2026 12:25

Σε πίεση οι αεροπορικές από τον πόλεμο – Ακυρώνουν δρομολόγια και αυξάνουν τα εισιτήρια, λόγω των τιμών στα καύσιμα

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών των Ορμούζ.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Reuters, η Air France-KLM ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδια αύξησης των τιμών στα εισιτήρια πτήσεων μεγάλων αποστάσεων ενώ πολλές εταιρίες σχεδιάζουν και περικοπές δρομολογίων.

Σε αυτό κλίμα πίεσης, ο σκανδιναβικός αερομεταφορέας SAS (Scandinavian Airlines) ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει επιπλεόν 1.000 πτήσεις τον Απρίλιο λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων αεροσκαφών.

Οι περισσότερες από τις ακυρωμένες πτήσεις τον Μάρτιο ήταν εσωτερικές πτήσεις στη Νορβηγία, με λίγες να επηρεάζονται από τη Σουηδία και τη Δανία.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και συμπεριλαμβανομένης της απότομης και ξαφνικής αύξησης των παγκόσμιων τιμών καυσίμων, λαμβάνουμε μέτρα για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας», ανέφερε ο σκανδιναβικός αερομεταφορέας με δήλωση του στο AFP.

Παράλληλα, προανήγγειλε επιπλέον ακυρώσεις δρομολογίων μετά την περίοδο του Πάσχα, που η επιβατική κίνηση μειώνεται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρίας, οι πρώτοι προορισμοί που θα μειωθούν είναι οι πτήσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικές συνδέσεις την ίδια ημέρα, αλλά ακόμα δεν έχει καταρτήσει ακριβής λίστα.

Η Air New Zealand έχει επίσης ανακοινώσει ότι μειώνει τα δρομολόγιά της κατά 5%. Η εταιρεία έχει ακυρώσει περίπου 1.100 πτήσεις από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Μαΐου.

Πόσο ανεβαίνουν τα εισιτήρια

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι μια μέση πτήση με SAS θα κοστίζει 500 SEK (53,45 δολάρια ΗΠΑ) περισσότερο ανά πτήση, ενώ οι υπερατλαντικές πτήσεις θα αυξηθούν κατά περίπου 2.700 SEK (288,62 δολάρια ΗΠΑ).

«Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί σε δέκα ημέρες. Αν και προσπαθούμε να απορροφήσουμε τις αυξήσεις του κόστους όσο το δυνατόν περισσότερο, αυτό είναι ένα σοκ που πλήττει άμεσα την αεροπορική βιομηχανία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SAS, Άνκο βαν ντερ Βερφ

Σύμφωνα με το Reuters, στη Delta Air Lines, η απότομη άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει αυξήσει τα κόστη της εταιρείας έως και κατά 400 εκατ. δολάρια μόνο τον Μάρτιο.

Από την πλευρά της, η American Airlines εκτιμά ότι οι δαπάνες της για το πρώτο τρίμηνο θα αυξηθούν κατά 400 εκατ. δολάρια λόγω καυσίμων.

Η Cathay Pacific, η AirAsia και η Thai Airways συγκαταλέγονται σε έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό αεροπορικών εταιρειών που αυξάνουν τους ναύλους για να αντισταθμίσουν τις ανατιμήσεις.

Στελέχη της Thai Airways δήλωσαν στον Τύπο ότι αναμένουν οι ναύλοι να αυξηθούν κατά 10% έως 15%, ενώ η Qantas ανέφερε ότι έχει προχωρήσει σε αυξήσεις διαφορετικού ύψους, ανάλογα με το δρομολόγιο.

Η Air New Zealand έχει αυξήσει τα εισιτήρια απλής μετάβασης στην οικονομική θέση κατά 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (5,10 ευρώ) στις εσωτερικές πτήσεις, κατά 20 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (10,20 ευρώ) στις πτήσεις μικρών αποστάσεων και κατά 90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (45,90 ευρώ) στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

