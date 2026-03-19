ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:49
ΚΟΣΜΟΣ

19.03.2026 11:48

Unesco: Σχεδόν 6 στις 10 χώρες παγκοσμίως απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο

19.03.2026 11:48
Σχεδόν έξι στις δέκα χώρες απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία με λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Unesco. «114 εκπαιδευτικά συστήματα έχουν υιοθετήσει πλέον απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο στη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, δηλαδή το 58% των χωρών του κόσμου», επεσήμανε ο οργανισμός του ΟΗΕ.

«Σε διάστημα τριών ετών διπλασιάστηκε ο αριθμός των χωρών που απαγόρευσαν τα smartphones στο σχολείο. Λιγότερο από μία χώρα στις τέσσερις (24%) εφάρμοζε τέτοιες απαγορεύσεις τον Ιούνιο του 2023», συνέχισε η Unesco.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται χώρες που έχουν υιοθετήσει κάποια μορφή περιορισμού στη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο στη νομοθεσία τους ή τους κανονισμούς τους, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ειδών της απαγόρευσης και των διάφορων επιπέδων εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

«Ορισμένες χώρες έχουν πρόσφατα υιοθετήσει εθνικούς κανονισμούς που απαιτούν από τα σχολεία να υιοθετήσουν πολιτικές που περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, χωρίς να θεσπίζουν αυστηρή απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο», προσθέτει η Unesco, αναφερόμενη στην Κολομβία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ισλανδία, το Περού, τη Σερβία και την Πολωνία.

Σε χώρες με πιο αποκεντρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων – όπως η Αρμενία, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Βόρεια Μακεδονία – οι αποφάσεις ελήφθησαν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

«Καθώς περισσότερα από τα μισά εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως περιορίζουν πλέον τη χρήση τηλεφώνων μέσω εθνικών αποφάσεων, το ζήτημα έχει σαφώς καταστεί κεντρική προτεραιότητα για τις εκπαιδευτικές πολιτικές», επισημαίνει η Unesco.

«Ωστόσο, η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων – εθνικές απαγορεύσεις, κανονιστικά πλαίσια και πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο – δείχνει ότι οι χώρες εξακολουθούν να αναζητούν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της μείωσης των περισπασμών και της διδασκαλίας της υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας», εκτιμά ο οργανισμός.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:49
Juan -Carlos- Valencia- González-3
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αμερικανός θετός γιός του «El Mencho» είναι το νέο «αφεντικό» του ισχυρότερου καρτέλ – «Σπαζοκεφαλιά» για τις ΗΠΑ

giatros
ΥΓΕΙΑ

Ακτιβιστές: «Η βρετανική κυβέρνηση παίζει “ρώσικη ρουλέτα” με τους νέους επειδή δεν προσφέρει σε όλους το εμβόλιο για μηνιγγίτιδα Β»

A260552_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Έκλεισε το 2025 θετικά και ανοίγει το 2026 με νέα μοντέλα και Formula 1

1 / 3