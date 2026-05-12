Nova: Πλούσιο θέαμα με την αυλαία σε Stoiximan Super League Play Offs, τελικό Κυπέλλου Κ19 ΠΑΟΚ – Άρη, φινάλε σε Bundesliga, τελικό Coppa Italia Λάτσιο – Ίντερ, Premier League, τελικό FA Cup Tσέλσι – Μ. Σίτι στα κανάλια Novasports και CosmoteSport!

Συναρπαστικό θέαμα έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, ρίχνει αυλαία στα Play Offs 1-4 με διπλή αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13/5 και την Κυριακή 17/5.

Για την 5η αγωνιστική , θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports το ντέρμπι των «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/5, 19:30), ενώ στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/5, 19:30).

Η 6η και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/5 (κοινή ώρα έναρξης 19:30) με τα ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ που θα καλυφθούν από τα κανάλια Cosmote Sport.

Για τα Play Offs 5-8 και την 5η αγωνιστική στα κανάλια Novasports θα μεταδοθεί ο αγώνας Λεβαδειακός – ΟΦΗ (13/5, 17:00), ενώ στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθεί η αναμέτρηση Βόλος ΝΠΣ – Άρης (13/5, 17:00). Για την 6η αγωνιστική, η αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός (17/5, 17:00) θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports και ο αγώνας ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (17/5, 17:00) θα προβληθεί στα κανάλια Cosmote Sport. Τα Play Outs 9-14 συνεχίζονται με την εμβόλιμη 8η αγωνιστική όπου στα κανάλια Novasports θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Asteras AKTOR – Πανσερραϊκός (12/5, 19:00) και στα κανάλια Cosmote Sport θα καλυφθούν οι αγώνες Κηφισιά – Ατρόμητος (12/5, 19:00) και Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (12/5, 19:00). Η 9η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/5 με τους αγώνες Asteras AKTOR – Κηφισιά (19:00) που θα καλυφθούν από τα κανάλια Novasports και ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (19:00) & Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (19:00) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Cosmote Sport. Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

Παράλληλα, για τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, την Παρασκευή 15/5 θα διεξαχθεί ο Τελικός Αγώνας του “Κυπέλλου Super League K19” ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. H αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού (Αγρίνιο), θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start αλλά και από το YouTube του novasports.gr.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Στην 37η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (15/5, 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17/5, 14:30), Άρσεναλ – Μπέρνλι (18/5, 22:00), ενώ σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική θα αναμετρηθούν Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας (13/5, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές « Premier League Kick Off » και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Στη γερμανική Bundesliga το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή της 34ης αγωνιστικής (όλοι οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 16/5, με κοινή ώρα έναρξης 16:30) και στα σημαντικότερα παιχνίδια θα αναμετρηθούν Φράιμπουργκ-Λειψία, Χάιντενχαϊμ-Μάιντς, Μπάγερν-Κολωνία, Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν-Αμβούργο. Παράλληλα, οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο.

Στην ισπανική LaLiga, αρχικά θα διεξαχθεί η εμβόλιμη 36η αγωνιστική με τους αγώνες Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (12/5, 22:30), Εσπανιόλ-Μπιλμπάο (13/5, 20:00), Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη (13/5, 20:00), Αλαβές – Μπαρτσελόνα (13/5, 22:30) και Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο (14/5, 22:30). Την Κυριακή 18/5 (20:00) θα διεξαχθεί η 37η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα – Μπέτις, Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.

Στην ολλανδική Eredivisie πέφτει η αυλαία με την 34η αγωνιστική (πρωταθλήτρια η Αϊντχόφεν) και τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Τβέντε (17/5, 15:30) & Χερενφέιν-Άγιαξ (17/5, 15:30). Ταυτόχρονα θα καλυφθούν και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Στην Ιταλία τα φώτα πέφτουν στον τελικό του Coppa Italia που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13/5 στις 22:00 στο Ολίμπικο της Ρώμης ανάμεσα στην Λάτσιο που θα διεκδικήσει να κατακτήσει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της και στην πρωταθλήτρια Ίντερ που στοχεύει στην 10η «κούπα».

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports το τουρνουά WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia και οι φίλοι των μαχητικών σπορ ONE Friday Fights #154 (15/5, 15:30) και ONE Fight Night #43 (16/5, 04:00).

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τις αναμετρήσεις για τα Play Offs & Play Outs της Stoiximan Super League στο πρόγραμμα δεσπόζει ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας Emirates FA Cup, Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι (16/5, 17:00), ενώ αγωνιστική δράση υπάρχει στην Serie A με τις αναμετρήσεις της 37ης αγωνιστικής Ρόμα – Λάτσιο, Γιουβέντους – Φιορεντίνα, Τζένοα – Μίλαν, Πίζα-Νάπολι (17/5, 13:30), Ίντερ – Ελλάς Βερόνα (17/5, 16:00), Αταλάντα – Μπολόνια (17/5, 19:00). Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι τα Play Offs του NBA με τον 5ο αγώνα San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας (13/5, 03:00) και τον 5ο αγώνα Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers (14/5, 03:00) για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας. Οι λάτρεις των μηχανοκίνητων θα απολαύσουν το MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 12 Μαΐου

14:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 Stoiximan Super League Playouts – 8η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:00 La Liga – 36η αγωνιστική: Θέλτα-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

20:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 La Liga: Μπέτις-Έλτσε Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:30 La Liga: Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Τετάρτη 13 Μαΐου

14:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 Stoiximan Super League Playoffs 5-8 / 5η αγωνιστική: Λεβαδειακός-ΟΦΗ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

18:30 H Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

19:30 Stoiximan Super League Playoffs 1-4 / 5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Βασιλείου

20:00 La Liga: Εσπανιόλ-Μπιλμπάο Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

20:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

21:45 H Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

22:00 Coppa Italia – Τελικός: Λάτσιο-Ίντερ Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 Premier League-31η αγωνιστική(αγώνας εξ αναβολής): Μάντσεστερ Σιτι – Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:30 La Liga: Αλαβές-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:30 La Liga: Χετάφε-Μαγιόρκα Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Πέμπτη 14 Μαΐου

16:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

20:00 La Liga: Βαλένθια-Βαγιεκάνο Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:00 La Liga: Χιρόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:30 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Οβιέδο Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Παρασκευή 15 Μαΐου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #154 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

18:00 Κύπελλο Super League K19: ΠΑΟΚ-Άρης Novasports Start & You Tube σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:30 La Liga 2 – 40η αγωνιστική: Καστεγιόν – Καδιθ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 Premier League – 37η αγωνιστική: Άστον Βίλα-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Σάββατο 16 Μαΐου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #43 Novasports5

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga – 34η αγωνιστική: Φράιμπουργκ-Λειψία Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Μάιντς Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Μπάγερν-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη Novasportsextra4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:00 Stoiximan Super League Playouts – 9η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 Stoiximan Super League Playouts: Πανσερραϊκός–Παναιτωλικός Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

21:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & You Tube με τον Αποστόλη Λάμπο και τη Λίλα Κουντουριώτη

Κυριακή 17 Μαΐου

13:00 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Prremier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

15:30 Eredivisie – 34η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Τβέντε Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:30 Eredivisie: Χερενφέιν-Άγιαξ Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 2.Bundesliga – 34η αγωνιστική: Σάλκε-Μπραουνσβάιγκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

16:30 2.Bundesliga: Ντάρμσταντ-Πάντερμπορν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Stoiximan Super League Playoffs 5-8 / 6η αγωνιστική: Άρης-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Έβερτον-Σάντερλαντ Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:00 Premier League: Λιντς-Μπράιτον Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:00 Premier League: Γουλβς-Φούλαμ Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime & You Tube με τον Αποστόλη Λάμπο και τη Λίλα Κουντουριώτη

19:30 Premier League: Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

20:00 La Liga – 37η αγωνιστική: Ατλέτικο Μαδρίτης-Χιρόνα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 La Liga: Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:00 La Liga: Λεβάντε-Μαγιόρκα Novasports3 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

20:00 La Liga: Οσασούνα-Εσπανιόλ Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Βιγιαρεάλ Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

20:00 La Liga: Οβιέδο-Αλαβές Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

20:00 La Liga: Μπιλμπάο-Θέλτα Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

20:00 La Liga: Έλτσε-Χετάφε Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime & You Tube με τον Αποστόλη Λάμπο και τη Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 18 Μαΐου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime & YouTube με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 Premier League: Άρσεναλ-Μπέρνλι Novasports Premier League

