ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 14:37
Βρετανία: Νέα αύξηση στα κρούσματα μηνιγγίτιδας, έφτασαν τα 27 – Προληπτική θεραπεία και εμβολιασμός σε χιλιάδες άτομα

Τα 27, από 20 που ήταν χθες Τετάρτη, έφτασαν τα κρούσματα της επιδημίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας που οφείλεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο – από τα οποία τα 15 έχουν επιβεβαιωθεί και 12 εξακολουθούν να ελέγχονται—, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Αγγλίας, ενώ ήδη δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Προληπτική θεραπεία με αντιβίωση εξακολουθεί να χορηγείται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Κεντ, καθώς και σε όποιο πρόσωπο πήγε στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι από τις 5 ως τις 7 Μαρτίου», επεσήμανε η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA).

Εξάλλου χθες ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Κεντ, η οποία «αν χρειαστεί, θα επεκταθεί», διευκρίνισε η UKHSA.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «πρωτοφανή», αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί κέντρο εμβολιασμού στο Κεντ. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα κρούσματα συνδέονται με το Club Chemistry όπου συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.

Στη διάρκεια των τριών επίμαχων ημερών στις αρχές Μαρτίου στο κλαμπ αυτό πήγαν περίπου 2.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε χθες όσους βρέθηκαν στο κλαμπ να ενημερώσουν τις αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν αντιβιοτική θεραπεία.

Ήδη μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών, έχουν πεθάνει.

Παράλληλα ένα κρούσμα έχει αναφερθεί στη Γαλλία, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να επιβεβαιώνει χθες ότι ένα πρόσωπο που πήγε στο πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

