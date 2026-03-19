O Αμερικανός πολίτης και θετός γιος του «El Mencho» φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στην κορυφή του ισχυρότερου καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά νομικά και επιχειρησιακά εμπόδια στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα.

Μετά τη δολοφονία και την ταφή του διαβόητου βαρόνου Νεμέσιο «El Mencho» Οσεγκέρα στις αρχές Μαρτίου, ο θετός του γιος, Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες, γεννημένος στην Καλιφόρνια, αναδεικνύεται ως ο νέος επικεφαλής του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), σύμφωνα με Μεξικανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

O Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες

Η άνοδος του 41χρονου σηματοδοτεί την εδραίωση της οικογένειας Βαλένσια στην ηγεσία της οργάνωσης, η οποία είναι γνωστή για τη στρατιωτικού τύπου δράση της και την επιθετική επέκταση σε εδάφη.

Τα νομικά εμπόδια για τις ΗΠΑ

Η αμερικανική υπηκοότητα του Βαλένσια Γκονσάλες ενδέχεται να δυσκολέψει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για την παρακολούθηση Αμερικανών στο εξωτερικό απαιτείται έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα και από ειδικό δικαστήριο, το οποίο πρέπει να πειστεί ότι το άτομο δρα ως «πράκτορας ξένης δύναμης».

Αν και οι διαδικασίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν, θεωρείται ότι επιβραδύνουν επιχειρήσεις που απαιτούν άμεση δράση. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου διαθέτουν περιορισμένα μέσα έρευνας σε βάρος πολιτών των ΗΠΑ, ενώ δεν τους επιτρέπεται να επιχειρούν εντός Μεξικού. Η συνεργασία Ουάσινγκτον – Μεξικού, που βασίζεται σε πληροφορίες από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ενδέχεται έτσι να επηρεαστεί.

Πώς σκοτώθηκε ο «El Mencho» στην Ταπαλπά

Καθοριστικό ρόλο στην εξόντωση του Οσεγκέρα έπαιξε η επιτήρηση μέσω drones της CIA. Μετά από πληροφορίες των μεξικανικών υπηρεσιών, εντοπίστηκε το κρησφύγετό του στην ορεινή περιοχή Ταπαλπά.

Η αφίσα των αρχών για την προσπάθεια εξεύρεσης του «El Mencho»

Drone παρακολούθησε έναν άνδρα που φέρεται να ήταν ο ίδιος ο Οσεγκέρα, καθώς εμφανίστηκε σε συγκρότημα κατοικιών και ήρθε σε επαφή με στενό του πρόσωπο. Λίγες ώρες αργότερα, μεξικανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο, σκοτώνοντας τον αρχηγό του καρτέλ και οκτώ σωματοφύλακές του.

Η κηδεία του «El Mencho»

Στο τραπέζι και στοχευμένες δολοφονίες

Η περίπτωση του Βαλένσια Γκονσάλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της πολιτικής για στοχευμένες επιχειρήσεις κατά βαρόνων ναρκωτικών.

O Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες (Photo: U.S. Department of State)

Το ζήτημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς πρόκειται για Αμερικανό πολίτη. Αντίστοιχες επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως επί προεδρίας Ομπάμα, είχαν οδηγήσει στον θάνατο Αμερικανών που θεωρήθηκαν μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, με την κυβέρνηση να επικαλείται λόγους αυτοάμυνας. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει απορρίψει προτάσεις για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο έδαφός της, αν και η Ουάσινγκτον συνεχίζει να πιέζει, ιδιαίτερα μετά τον χαρακτηρισμό έξι μεξικανικών καρτέλ ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Βασιλική» καταγωγή στο εμπόριο ναρκωτικών και βίαιη δράση

Ο Βαλένσια Γκονσάλες προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στο οργανωμένο έγκλημα. Ο πατέρας του, Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, ίδρυσε το Καρτέλ Μιλένιο, ενώ η μητέρα του συμμετείχε στη συμμορία «Cuínis», η οποία εξελίχθηκε σε βασικό οικονομικό βραχίονα του CJNG.

Ο ίδιος έχει περιγραφεί από τις μεξικανικές αρχές ως ιδιαίτερα βίαιος και είχε ηγετικό ρόλο σε παραστρατιωτικές ομάδες του καρτέλ. Το καρτέλ του Χαλίσκο έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία περισσότερων από 100 κρατικών αξιωματούχων, ενώ το 2015 κατέρριψε στρατιωτικό ελικόπτερο. Επίσης, είχε επιχειρήσει τη δολοφονία του σημερινού υπουργού Ασφάλειας του Μεξικού, ο οποίος επέζησε από επίθεση με εκατοντάδες σφαίρες.

Ο υπουργός ασφαλείας του Μεξικού Omar Garcia Harfuch

Το καταφύγιο στην Ταπαλπά

Η Ταπαλπά αποτελούσε για χρόνια καταφύγιο του καρτέλ. Κάτοικοι αναφέρουν ότι η παρουσία των αρχηγών γινόταν αντιληπτή από φάλαγγες οχημάτων με φιμέ τζάμια και από διακοπές στις τηλεπικοινωνίες. Στην περιοχή εντοπίστηκαν καμένα οχήματα, κάλυκες και εγκαταλελειμμένα αντικείμενα μετά τη μάχη, ενώ κατοικίες έφεραν ίχνη βιαστικής έρευνας.

Ταπαλπά

Παρά τη βία, μέρος του τοπικού πληθυσμού βλέπει τα καρτέλ ως πηγή εισοδήματος και στήριξης, καθώς προσφέρουν εργασία και χρηματοδοτούν τοπικές δραστηριότητες.

«Κάνουν περισσότερα για τον κόσμο απ’ ό,τι η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Φόβοι για σύγκρουση και το Παγκόσμιο Κύπελλο

Μεξικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα, ενόψει και μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, όπως αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γουαδαλαχάρα.

Αν και υπήρξαν φόβοι για αιματηρή διαμάχη διαδοχής, ο Βαλένσια Γκονσάλες θεωρείται από αρκετούς ως η μορφή με τη μεγαλύτερη εσωτερική νομιμοποίηση, ικανή να διασφαλίσει τη συνοχή του καρτέλ.

Ο μεγαλύτερος βιολογικός γιος του Οσεγκέρα δεν μπορούσε να αναλάβει, καθώς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ. Τουλάχιστον δύο υψηλόβαθμοι συνεργάτες του καρτέλ έχουν αποδεχθεί την ηγεσία του Βαλένσια, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της οργάνωσης.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του καρτέλ CJNG Νέος ηγέτης του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) είναι ο 41χρονος Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες. Πρόκειται για τον θετό γιο του διαβόητου βαρόνου «El Mencho», ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του πατριού του στις αρχές Μαρτίου. Γιατί η αμερικανική υπηκοότητα του Βαλένσια Γκονσάλες δυσκολεύει τις ΗΠΑ; Ως Αμερικανός πολίτης, ο Βαλένσια Γκονσάλες απολαμβάνει νομικές εγγυήσεις που περιορίζουν τη δράση της CIA και της DEA. Για την παρακολούθησή του απαιτείται έγκριση από τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ και ειδικό δικαστήριο, διαδικασίες που επιβραδύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις άμεσης δράσης στο Μεξικό. Πώς σκοτώθηκε ο «El Mencho» (Νεμέσιο Οσεγκέρα); Ο προηγούμενος αρχηγός του CJNG, Νεμέσιο «El Mencho» Οσεγκέρα, σκοτώθηκε σε έφοδο μεξικανικών ειδικών δυνάμεων στην ορεινή περιοχή Ταπαλπά. Ο εντοπισμός του έγινε μέσω drones της CIA, που παρακολούθησαν τις κινήσεις του σε συγκρότημα κατοικιών πριν την τελική επιχείρηση

