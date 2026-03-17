Βρετανία: Ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στο Κεντ – Νεκροί μία μαθήτρια και ένας φοιτητής

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Βρετανίας μετά την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων μηνιγγίτιδας, με μία 18χρονη μαθήτρια και έναν 21χρονο φοιτητή να έχουν χάσει τη ζωή τους, στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, ενώ τουλάχιστον 11 άτομα νοσηλεύονται και εκατοντάδες φοιτητές λαμβάνουν προληπτικά αντιβιοτικά.

The BBC has been given permission to share this picture of 18-year-old Juliette, a sixth form student who died after contracting meningitis.



Her family has requested her surname not be publicised.



Περισσότεροι από 30.000 πολίτες έχουν ενημερωθεί από τις υγειονομικές αρχές, που κάνουν λόγο για έξαρση χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε τρία σχολεία και στο πανεπιστήμιο της περιοχής, όπου ανεστάλησαν εξετάσεις και δραστηριότητες, ενώ εικόνες με φοιτητές να σχηματίζουν ουρές για να λάβουν αντιβιοτικά αποτυπώνουν την ένταση της κατάστασης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διασπορά να συνδέεται με νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ στο Καντέρμπερι στις αρχές Μαρτίου, καλώντας όσους βρέθηκαν εκεί να προσέλθουν για προληπτική αγωγή.

BREAKING: Family pay tribute to grammar school girl, 18, who died in Kent meningitis outbreak as authorities say thousands of revellers who visited 'ground zero' Kent nightclub over THREE nights should seek treatment and third school confirms case



Το θέμα κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου. Οι Times κάνουν λόγο για καθυστερημένη αντίδραση των αρχών, ενώ καθηγητής ιατρικής εκφράζει έκπληξη για την εξέλιξη της κατάστασης. Η Daily Mirror μιλά για «τρόμο στις πανεπιστημιουπόλεις», με εικόνες φοιτητών να περιμένουν για αντιβιοτικά, ενώ η Telegraph προειδοποιεί για «αγώνα δρόμου» ώστε να περιοριστεί η νόσος πριν τις μετακινήσεις για το Πάσχα. Η Sun μεταφέρει ανησυχίες ότι η μετάδοση μπορεί να συνδέεται ακόμη και με κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

The UK Health Security Agency said 11 other people had fallen ill with signs and symptoms of meningitis and septicaemia.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αιφνιδίως και να επιδεινωθούν γρήγορα, ενώ συχνά συγχέονται με γρίπη ή έντονη κόπωση, καλώντας το κοινό να αναζητά άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

