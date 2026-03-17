search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 09:29

Βρετανία: Ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στο Κεντ – Νεκροί μία μαθήτρια και ένας φοιτητής

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Βρετανίας μετά την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων μηνιγγίτιδας, με μία 18χρονη μαθήτρια και έναν 21χρονο φοιτητή να έχουν χάσει τη ζωή τους, στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, ενώ τουλάχιστον 11 άτομα νοσηλεύονται και εκατοντάδες φοιτητές λαμβάνουν προληπτικά αντιβιοτικά.

Περισσότεροι από 30.000 πολίτες έχουν ενημερωθεί από τις υγειονομικές αρχές, που κάνουν λόγο για έξαρση χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε τρία σχολεία και στο πανεπιστήμιο της περιοχής, όπου ανεστάλησαν εξετάσεις και δραστηριότητες, ενώ εικόνες με φοιτητές να σχηματίζουν ουρές για να λάβουν αντιβιοτικά αποτυπώνουν την ένταση της κατάστασης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διασπορά να συνδέεται με νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ στο Καντέρμπερι στις αρχές Μαρτίου, καλώντας όσους βρέθηκαν εκεί να προσέλθουν για προληπτική αγωγή.

Το θέμα κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου. Οι Times κάνουν λόγο για καθυστερημένη αντίδραση των αρχών, ενώ καθηγητής ιατρικής εκφράζει έκπληξη για την εξέλιξη της κατάστασης. Η Daily Mirror μιλά για «τρόμο στις πανεπιστημιουπόλεις», με εικόνες φοιτητών να περιμένουν για αντιβιοτικά, ενώ η Telegraph προειδοποιεί για «αγώνα δρόμου» ώστε να περιοριστεί η νόσος πριν τις μετακινήσεις για το Πάσχα. Η Sun μεταφέρει ανησυχίες ότι η μετάδοση μπορεί να συνδέεται ακόμη και με κοινή χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αιφνιδίως και να επιδεινωθούν γρήγορα, ενώ συχνά συγχέονται με γρίπη ή έντονη κόπωση, καλώντας το κοινό να αναζητά άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

