ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:30
Μέση Ανατολή: Γιατί μια επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ μπορεί να αυξήσει κι άλλο τις τιμές του πετρελαίου

kharg_iran_new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εστιάζει σε ένα σημαντικό σημείο ευπάθειας του Ιράν, καθώς οι κίνδυνοι που ενέχει ο πόλεμος για την παγκόσμια οικονομία γίνονται όλο και πιο σοβαροί.

Ο Τραμπ εντείνει τις απειλές του κατά του νησιού Χαργκ, όπου το Ιράν διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του, καθώς η χώρα διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω επιθέσεων στο νησί Χαργκ, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε πέντε λεπτά και θα έχει τελειώσει, αλλά με σκοπό την κάποια μέρα ανοικοδόμηση αυτής της χώρας, υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι», είπε. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί, αλλά ανέφερε στο Truth Social ότι «για λόγους ευπρέπειας» δεν έπληξε το πετρέλαιο του Ιράν.

Στρατηγικό σημείο

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα «επανεξετάσει αμέσως αυτή την απόφαση» εάν εμποδιστεί η διέλευση πλοίων από το στενό και δήλωσε στο NBC News ότι οι ΗΠΑ «ενδέχεται να χτυπήσουν» το νησί «μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα». Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, η καταστροφή της πετρελαϊκής υποδομής του Ιράν στο Χαργκ θα έβλαπτε την ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το νησί Χαργκ είναι ένας στρατηγικός τερματικός σταθμός 15 μίλια ανοικτά των ακτών του Ιράν, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Μια άμεση επίθεση στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα σταματούσε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξαγωγών.

Το Ιράν έχει εξάγει 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα μέχρι στιγμής φέτος, εκ των οποίων 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταφέρθηκαν μέσω του Καργκ, σύμφωνα με ανάλυση της Reuters με βάση δεδομένα της Kpler. Η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας του πετρελαίου του Ιράν. Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ορισμένα πετρελαιοφόρα να περάσουν από το στενό, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο πετρελαίου θα πληρωθεί σε κινεζικά γιουάν.

Κίνδυνοι και κέρδη

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ιρανικούς στόχους σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά έχουν επικεντρώσει κυρίως τις επιθέσεις τους στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ. Ο Τραμπ αρέσκεται στην ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού Καργκ, επειδή αυτό θα αποτελούσε «οικονομικό νοκ-άουτ του καθεστώτος» – ουσιαστικά θα στερούσε τη χρηματοδότηση από την Τεχεράνη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν και χτυπήματα εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και αγωγών σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία. «Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλες ανταμοιβές. Ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει ακόμα και δεν λέμε ότι θα το κάνει», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν πετρέλαιο, αλλά επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που φορτώνουν ιρανικό αργό να διέρχονται ελεύθερα. Εάν το στενό δεν ανοίξει ξανά σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου σημειώσουν περαιτέρω σημαντική άνοδο, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο του Τραμπ για επίθεση στο Χαργκ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μόχλευση προς την Τεχεράνη.

google_news_icon

donald-trump
troxaio_emma
APERGIA_POEDIN
GSEE_LOGO
kikilias
DYPA
xristos pappous dimarxow fylis – new
jumbo 665- new
Hormuz (1)
sofia_mitsotaki
donald-trump
troxaio_emma
APERGIA_POEDIN
