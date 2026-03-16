search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 00:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2026 23:29

Ισπανία: Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος στο κάστρο της Εσκαλόνα μπροστά σε τουρίστες (Video)

16.03.2026 23:29
MixCollage-16-Mar-2026-11-26-PM-1200

Ένας μεσαιωνικός πύργος στο κάστρο της Εσκαλόνα, στην κεντρική Ισπανία, κατέρρευσε ξαφνικά το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου, μπροστά σε τουρίστες και περαστικούς.

Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης, με πέτρες και συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε επισκέπτες του ιστορικού χώρου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές αποφάσισαν το προσωρινό κλείσιμο του κάστρου.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε τμήμα του κάστρου της Εσκαλόνα στην Ισπανία, ενώ η περιοχή ήταν γεμάτη με τουρίστες.

Βίντεο από το περιστατικό κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή όπου μέρος του εξωτερικού του κτηρίου καταρρέει, εκτοξεύοντας πέτρες και σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Τα συντρίμμια έπεσαν δίπλα σε επισκέπτες του ιστορικού χώρου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, από την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, αν και αρκετά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Το ιστορικό κάστρο της Εσκαλόνα

Το κάστρο της Εσκαλόνα αποτελεί ένα μεγάλο οχυρωμένο παλάτι με εκκλησία στο εσωτερικό του και χτίστηκε τον 15ο αιώνα στη θέση ενός παλαιότερου μεσαιωνικού φρουρίου.

Το μνημείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ισπανική ιστορία, λειτουργώντας ως στρατηγικό σημείο κατά τη διάρκεια των καστιλιανικών συγκρούσεων. Σήμερα αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους επισκέπτες της περιοχής.

Έρευνα των αρχών και κλείσιμο του χώρου

Αξιωματικοί της Πολιτικής Φρουράς και υπάλληλοι του Δημαρχείου έσπευσαν στο σημείο μετά την κατάρρευση, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το κάστρο θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η τουριστική δραστηριότητα στον χώρο έχει αναβληθεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενδέχεται να επιδείνωσαν υπάρχουσες δομικές αδυναμίες του ιστορικού μνημείου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Στο τραπέζι στοχευμένα και προσωρινά μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση – «Θα παρέμβουμε όταν κατασταλάξουν τα πράγματα»

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

«Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε τον Γ'ΠΠ» λέει ο Τραμπ – Ιρανικό drone χτύπησε τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στα ΗΑΕ – Όλες οι εξελίξεις

sofia_mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

trump usa deixnei
ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική δήλωση Τραμπ: «Θα έχω την τιμή να κατακτήσω την Κούβα, μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

paok dimosiografika
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τούμπα: Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για την επίθεση σε δημοσιογράφους στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, χειροπέδες σε 8 οπαδούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 00:51
xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Στο τραπέζι στοχευμένα και προσωρινά μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση – «Θα παρέμβουμε όταν κατασταλάξουν τα πράγματα»

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

«Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε τον Γ’ΠΠ» λέει ο Τραμπ – Ιρανικό drone χτύπησε τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στα ΗΑΕ – Όλες οι εξελίξεις

sofia_mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

1 / 3