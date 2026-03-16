Ισπανία: Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος στο κάστρο της Εσκαλόνα μπροστά σε τουρίστες (Video)

Ένας μεσαιωνικός πύργος στο κάστρο της Εσκαλόνα, στην κεντρική Ισπανία, κατέρρευσε ξαφνικά το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου, μπροστά σε τουρίστες και περαστικούς.

Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης, με πέτρες και συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε επισκέπτες του ιστορικού χώρου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές αποφάσισαν το προσωρινό κλείσιμο του κάστρου.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε τμήμα του κάστρου της Εσκαλόνα στην Ισπανία, ενώ η περιοχή ήταν γεμάτη με τουρίστες.

Βίντεο από το περιστατικό κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή όπου μέρος του εξωτερικού του κτηρίου καταρρέει, εκτοξεύοντας πέτρες και σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Τα συντρίμμια έπεσαν δίπλα σε επισκέπτες του ιστορικού χώρου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, από την κατάρρευση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, αν και αρκετά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Το ιστορικό κάστρο της Εσκαλόνα

Το κάστρο της Εσκαλόνα αποτελεί ένα μεγάλο οχυρωμένο παλάτι με εκκλησία στο εσωτερικό του και χτίστηκε τον 15ο αιώνα στη θέση ενός παλαιότερου μεσαιωνικού φρουρίου.

Το μνημείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ισπανική ιστορία, λειτουργώντας ως στρατηγικό σημείο κατά τη διάρκεια των καστιλιανικών συγκρούσεων. Σήμερα αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους επισκέπτες της περιοχής.

Έρευνα των αρχών και κλείσιμο του χώρου

Αξιωματικοί της Πολιτικής Φρουράς και υπάλληλοι του Δημαρχείου έσπευσαν στο σημείο μετά την κατάρρευση, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το κάστρο θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η τουριστική δραστηριότητα στον χώρο έχει αναβληθεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενδέχεται να επιδείνωσαν υπάρχουσες δομικές αδυναμίες του ιστορικού μνημείου.

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για θανάτους αμάχων, το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι έπληξε υποδομές τρομοκρατών

Στον κήπο βρισκόταν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ όταν χτυπήθηκε το σπίτι του πατέρα του: Ηχητικό ντοκουμέντο

Axios: Απευθείας επαφές ΗΠΑ – Ιράν για τη λήξη του πολέμου