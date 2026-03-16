Axios: Απευθείας επαφές ΗΠΑ – Ιράν για τη λήξη του πολέμου

Ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φαίνεται πως ενεργοποιήθηκε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που μεταδίδει και το Reuters.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο και σε πηγή με γνώση των εξελίξεων, δεν έχει αποσαφηνιστεί το εύρος ή η ουσία των μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη γνωστή απευθείας επαφή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης από την έναρξη του πολέμου, πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αραγτσί απέστειλε γραπτά μηνύματα στον Γουίτκοφ, με επίκεντρο την ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης. Από την πλευρά του, το Drop Site News μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ είχε επίσης στείλει μηνύματα προς τον Αραγτσί, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δεν απαντούσε στις επικοινωνίες του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αραγτσί ήταν εκείνος που επιδίωκε την επαφή, επισημαίνοντας όμως στο Axios ότι οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Καμία από τις εμπλεκόμενες πηγές δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν ή το ακριβές περιεχόμενό τους.

Η στάση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν έχει έρθει σε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν διαθέτουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση για τη σύναψη συμφωνίας.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παρά τον προβληματισμό του σχετικά με το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο διαλόγου με την ιρανική πλευρά, σημειώνοντας ότι «μερικές φορές προκύπτουν καλά αποτελέσματα».

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν, καθώς αρκετοί ανώτατοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και ενδέχεται ακόμη και να είναι νεκρός.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε το αίτημα του Ιράν για «αποζημιώσεις» στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να στηρίξει μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν «να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και να κερδίσει χρήματα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ιρανοί κυβερνητικοί παράγοντες έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Όπως υποστηρίζουν, η Τεχεράνη δεν επιθυμεί μια προσωρινή εκεχειρία που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ΗΠΑ και Ισραήλ να ανασυνταχθούν για νέα επίθεση. Αντίθετα, ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Ο Αραγτσί δεν θεωρείτο κεντρικός παράγοντας λήψης αποφάσεων πριν από την έναρξη του πολέμου και, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν εκτιμάται ότι διαθέτει σήμερα την εξουσία για κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι φαίνεται να συντονίζεται με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε de facto πολιτικό ηγέτη μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Από την αμερικανική πλευρά, ο Αραγτσί θεωρείται ο βασικός συνομιλητής, καθώς υπάρχει ήδη δίαυλος επικοινωνίας μαζί του και παραμένει ενεργός παράγοντας στη διπλωματική σκακιέρα.

