«Ασπίδες»: Η ΕΕ «δεν έχει καμία διάθεση» να πάει στα Στενά του Ορμούζ – «Ναι» στην ενίσχυση, «όχι» στην πρόταση Τραμπ παρά τις πιέσεις

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Αιχμές Τραμπ

Νωρίτερα, από τις απειλές πέρασε στην… απογοήτευση ο Ντόναλντ Τραμπ για την «απροθυμία» των Συμμάχων του να βοηθήσουν στην αστυνόμευση των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να συνεχιστεί η ροή των πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους Συμμάχους των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην αστυνόμευση του κρίσιμου στενού, αφού το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους και νάρκες για να κλείσει αποτελεσματικά το κανάλι για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε συνέντευξή του πριν από το γεύμα του με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στους Συμμάχους των ΗΠΑ:

«Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και εσείς δεν θέλετε να εμπλακείτε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ενθαρρύνουμε έντονα τα άλλα έθνη να εμπλακούν μαζί μας και να εμπλακούν γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό», είπε.

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις γι’ αυτό και κάποιες όχι. Κάποιες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από φρικτές εξωτερικές πηγές και δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα».

Αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν έχουν άμεσα σχέδια να στείλουν πολεμικά πλοία για να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Nein»… ξανά από τον Μερτς

Απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις επιχειρήσεις γύρω από τον Κόλπο ο Φρίντριχ Μερτς. «Δεν τίθεται θέμα», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, ενώ προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί να διολισθήσει η περιοχή σε έναν επ’ αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους, μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι και η Γερμανία επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ευθέως ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει κανείς σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και διευκρίνισε ότι θα απαιτείτο εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία. «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύθηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο», ανέφερε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι «για την Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής – δεν θα το κάνουμε».

Νωρίτερα, και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Μπόρις Πιστόριους φρόντισε να διαμηνύσει στον Τραμπ ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε έναν «πόλεμο που δεν είναι δικός μας».

Διαβάστε επίσης:

«Nein»… ξανά από τον Μερτς: «Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου»

Η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ, αμερικανικές βιομηχανίες στον Κόλπο στοχοποιούν οι Φρουροί – «Πρόθυμη η Γαλλία» για το Ορμούζ, λέει ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

Με καρκίνο του μαστού διαγνώστηκε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς