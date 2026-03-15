ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 17:58
FT: Ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ εξετάζει η ΕΕ – Πιθανή η επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» (Video)

Η Γενί Σαφάκ «φτιάχνει κλίμα»: Προτεραιότητα η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στον ελληνοτουρκικό διάλογο - Media

Την πιθανότητα ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον απόηχο της προτροπής του αμερικανού προέδρου για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στο Στενό του Ορμούζ.

Οι Financial Times, μεταδίδουν την είδηση επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Πάντως, χθες ο Ντόναλτ Τραμπ σε δύο αναρτήσεις του αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ λέγοντας ότι οι χώρες που εφοδιάζονται με πετρέλαιο μέσω των Στενών πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια του περάσματος, ενώ πρόσθεσε πως «εμείς θα βοηθήσουμε».

Συνέχισε δε λέγοντας: «Οι ΗΠΑ θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και καλά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα φέρει τον κόσμο κοντά στην αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!».

