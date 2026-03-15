Υπόθεση Έπσταϊν: «Με έστειλαν στον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και με κακοποίησε στο γιοτ του» – Νέα φρικιαστική μαρτυρία

Μια γυναίκα, η οποία στο παρελθόν υπήρξε θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, καταγγέλλει πως την έστειλαν να συναντήσει τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος έπειτα την κακοποίησε στο πολυτελές γιοτ του.

Όπως αποκαλύπτει η «The Sunday Times», όταν η γυναίκα με το ψευδώνυμο «Νάταλι», εργαζόταν ως μοντέλο το 1997, ένας από τους βοηθους του Τζέφρι Έπσταϊν της είπε ότι «θα έπρεπε να γνωρίσει Μοχάμεντ τον Αλ Φαγιέντ επειδή ήταν πολύ ισχυρός άνθρωπος».

Η ίδια είχε αρχικά προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη για φωτογράφιση καταλόγου μόδας, ωστόσο άλλαξε τα σχέδιά της και κατευθύνθηκε στο Σαιν-Τροπέ, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο δισεκατομμυριούχος την υποδέχθηκε στο πολυτελές γιοτ του.

Η «Νάταλι» είπε ως ο Αλ Φαγιέντ ήταν ένας αρκετά μεγαλύτερος άνδρας, ο οποίος εντός ολίγων ωρών ξεκίνησε της λέει ότι ήθελε «να δοκιμάσει νέα πράγματα» μαζί της, ενώ δεν την άφηνε να φύγει από το σκάφος μέχρι να δέσει στο λιμάνι.

Τότε ήταν που ο άνδρας την κακοποίησε σεξουαλικά. «Ένιωθα ότι είχα συνηθίσει να με αντιμετωπίζουν έτσι», είπε χαρακτηριστικά η «Νάταλι» στην εφημερίδα.

Η γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει δημόσια πρόσφατα, αφότου είδε φωτογραφία του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ σε άρθρο τον περασμένο Νοέμβριο και, όπως δήλωσε, ήταν «χίλια τοις εκατό σίγουρη» πως πρόκειται για τον άνθρωπο που την κακοποίησε.

Τέλος, δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί με τη βρετανική αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα έχει ήδη έρθει σε επαφή με άλλα πιθανά θύματα.

Το Ισραήλ κλιμακώνει την χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Χακάν Φιντάν: «Τεράστιο σφάλμα» αυτός ο πόλεμος – Η Τουρκία ούτε θέλει να εμπλακεί ούτε πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν

Τραμπ: Αναμενόμενη η αποτυχία του σχεδίου του για τα Στενά του Ορμούζ – Το «βατερλώ» της διεθνούς συνδρομής