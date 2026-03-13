Νέα φωτογραφία από το αρχείο Έπσταϊν: O Άντριου και Μάντελσον με μπουρνούζια

Μία νέα φωτογραφία στην οποίο εμφανίζονται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και ο Πίτερ Μάντλεσον μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήρθε στη δημοσιότητα.
Η φωτογραφία περιλαμβανόταν στο αρχείο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Εμφανίζονται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και ο Πίτερ Μάντλεσον να φορούν μπουρνούζια, καθώς πίνουν με τον παιδόφιλο καφέ σε ξύλινη βεράντα.
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη τον περασμένο μήνα, ανακρίθηκε και του πήραν δείγμα DNA.
Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και ο Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος λόγω των σχέσεων του με τον Έπσταιν απομακρύνθηκε από το αξίωμα του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.
Διαβάστε επίσης
Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν – «Εμφύλιος» στην αυλή του Τραμπ για την επόμενη κίνηση
Η Κούβα επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση του αποκλεισμού
Χέγκσεθ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Έχει τραυματιστεί και ίσως έχει παραμορφωθεί (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
