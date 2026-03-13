Νέα φωτογραφία από το αρχείο Έπσταϊν: O Άντριου και Μάντελσον με μπουρνούζια

Μία νέα φωτογραφία στην οποίο εμφανίζονται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και ο Πίτερ Μάντλεσον μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήρθε στη δημοσιότητα.

Η φωτογραφία περιλαμβανόταν στο αρχείο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Εμφανίζονται ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και ο Πίτερ Μάντλεσον να φορούν μπουρνούζια, καθώς πίνουν με τον παιδόφιλο καφέ σε ξύλινη βεράντα.

BREAKING: A new photo of Epstein, Andrew, and Mandelson has emerged from the files, the first known image of the three pictured together.



Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη τον περασμένο μήνα, ανακρίθηκε και του πήραν δείγμα DNA.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και ο Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος λόγω των σχέσεων του με τον Έπσταιν απομακρύνθηκε από το αξίωμα του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Reuters: Αδιέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν – «Εμφύλιος» στην αυλή του Τραμπ για την επόμενη κίνηση

Η Κούβα επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση του αποκλεισμού

Χέγκσεθ για Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Έχει τραυματιστεί και ίσως έχει παραμορφωθεί (Video)