Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα,αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους σχεδόν 10 εκατομμύρια πολίτες του νησιωτικού κράτους.

«Σημειώθηκε πλήρης αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτροενεργειακού συστήματος» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η UNE, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας. «Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αποκατάστασης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ερευνά τα αίτια της γενικής διακοπής.

Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται κατ’ επανάληψη πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και λόγω της κατάστασης αυτής το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε μια σπάνια, βίαιη διαδήλωση.

Protesters in Cuba hurled rocks at a Communist Party office in Morón as a fire roared in front of the building. The public outburst comes amid ongoing blackouts exacerbated by a U.S. oil blockade. pic.twitter.com/WjHoHi1Ffm — CBS News (@CBSNews) March 14, 2026

Tρεις μήνες xωρίς καύσιμα

Η οικονομία της Κούβας έει σχεδόν παραλύσει από την ώρα που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Την Παρασκευή η Κούβα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η κρίση. Ο Τραμπ έχει πει κατ’ επανάληψη ότι η Κούβα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είπε ότι το νησί δεν έχει παραλάβει κανένα φορτίο καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.

Τραμπ για Κούβα: «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία»

Γιατί το σχέδιο Τραμπ για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό

New York Post: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι γκέι – Η αντίδραση του Τραμπ