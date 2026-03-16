ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 23:18
16.03.2026 21:37

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα,αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους σχεδόν 10 εκατομμύρια πολίτες του νησιωτικού κράτους.

«Σημειώθηκε πλήρης αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτροενεργειακού συστήματος» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η UNE, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ενέργειας. «Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αποκατάστασης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ερευνά τα αίτια της γενικής διακοπής.

Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται κατ’ επανάληψη πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και λόγω της κατάστασης αυτής το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε μια σπάνια, βίαιη διαδήλωση.

Tρεις μήνες xωρίς καύσιμα

Η οικονομία της Κούβας έει σχεδόν παραλύσει από την ώρα που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Την Παρασκευή η Κούβα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η κρίση. Ο Τραμπ έχει πει κατ’ επανάληψη ότι η Κούβα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είπε ότι το νησί δεν έχει παραλάβει κανένα φορτίο καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

