Washington Post: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» επιβίωση του καθεστώτος στο Ιράν, παρά τον πόλεμο

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούν ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι πιθανό να διατηρηθεί στην εξουσία, παρά τις σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Όπως σημειώνεται, οι αναλύσεις δείχνουν ότι η σύγκρουση δεν οδηγεί άμεσα σε πολιτική ανατροπή, ενώ το ενδεχόμενο μετάβασης σε μια πιο δημοκρατική διακυβέρνηση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να εξέλθει από τη σύγκρουση αποδυναμωμένο, αλλά ταυτόχρονα πιο σκληροπυρηνικό, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ενισχύουν περαιτέρω τον έλεγχό τους στο εσωτερικό της χώρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που ιδρύθηκαν το 1979 από τον ηγέτη της Ιρανικής Επανάστασης Ρουχολάχ Χομεϊνί για την προστασία της νεοσύστατης Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν τις τελευταίες δεκαετίες αποκτήσει σημαντική στρατιωτική, πολιτική και οικονομική επιρροή.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει κρίσιμες υποδομές, περιορίζοντας σημαντικά τις πυραυλικές δυνατότητες και το ναυτικό του Ιράν, η δομή εξουσίας παραμένει, σύμφωνα με αναλυτές, σταθερή. Παράλληλα, το κόστος της σύγκρουσης έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 δισ. δολάρια, ενώ έχουν σκοτωθεί 13 Αμερικανοί στρατιώτες.

Περιφερειακές επιπτώσεις και ανησυχία συμμάχων

Η ένταση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και εκτός συνόρων. Ο ασφυκτικός έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, επιβαρύνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, οι Άραβες σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο εκφράζουν έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια, μετά τις επιθέσεις αντιποίνων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones από ιρανικής πλευράς.

«Ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο για το Ισραήλ και μετά μας άφησαν να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις επιθέσεις», δήλωσε ανώτερος Άραβας αξιωματούχος, περιγράφοντας το κλίμα έντασης μεταξύ των συμμάχων.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν επίσης ανησυχία για τη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς, όπως επισημαίνεται, η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει την παράταση των εχθροπραξιών, αυξάνοντας την περιφερειακή πίεση. «Δεν έχουμε σχέδιο για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τον προβληματισμό που επικρατεί για την εξέλιξη της κρίσης.

Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Δυτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές δεν βλέπουν άμεση προοπτική αλλαγής καθεστώτος στην 47χρονη Ισλαμική Δημοκρατία. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτίμησε ότι το πιθανότερο μεταπολεμικό σενάριο είναι η διαμόρφωση ενός «κουτσουρεμένου καθεστώτος των Φρουρών της Επανάστασης» στην Τεχεράνη, το οποίο θα διατηρεί μέρος των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του και την υποστήριξη περιφερειακών συμμάχων, αν και με αισθητά μειωμένη ισχύ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών από την έναρξη της σύγκρουσης προβλέπουν ότι το καθεστώς όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά ενδέχεται να ενισχυθεί πολιτικά, παρουσιάζοντας στο εσωτερικό ότι άντεξε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρουν πηγές, πριν δοθεί το πράσινο φως για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση με το Ισραήλ, είχε επισημανθεί και η πιθανότητα ενίσχυσης του ρόλου των Φρουρών της Επανάστασης. «Δεν ήταν απλώς προβλέψιμο», σημείωσε μία από τις πηγές. «Είχε προβλεφθεί. Του το είχαν πει εκ των προτέρων».

Παράλληλα, προπολεμική απόρρητη αξιολόγηση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση δύσκολα θα μπορούσε να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο στρατιωτικό και θεοκρατικό σύστημα της χώρας. Την ίδια ώρα, δεν καταγράφονται ενδείξεις ρωγμών στο εσωτερικό της ιρανικής εξουσίας, ενώ η Τεχεράνη, παρά τη σχετική μείωση των επιθέσεων, διευρύνει σταδιακά τους στόχους της στην περιοχή.

