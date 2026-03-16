ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 00:53
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

16.03.2026 23:49

Αινιγματική δήλωση Τραμπ: «Θα έχω την τιμή να κατακτήσω την Κούβα, μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

Την πεποίθηση ότι θα έχει την «τιμή» να «πάρει την Κούβα» εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με τη διατύπωση αυτή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει όπως επιθυμεί.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε:
«Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει με ποιον τρόπο εννοεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει το ρήμα που χρησιμοποίησε.

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ πρόσθεσε:
«Να πάρω την Κούβα… Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Κούβα «μια αδύναμη χώρα» που είχε, όπως είπε, «βίαιους ηγέτες».

Tρεις μήνες xωρίς καύσιμα

Η οικονομία της Κούβας έει σχεδόν παραλύσει από την ώρα που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Την Παρασκευή η Κούβα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η κρίση. Ο Τραμπ έχει πει κατ’ επανάληψη ότι η Κούβα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είπε ότι το νησί δεν έχει παραλάβει κανένα φορτίο καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.

