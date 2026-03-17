Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 95 χιλιόμετρα ανατολικά του Γκουαντάναμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με το σύμφωνα με το EMSC, έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

Αινιγματική δήλωση Τραμπ: «Θα έχω την τιμή να κατακτήσω την Κούβα, μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

Washington Post: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» επιβίωση του καθεστώτος στο Ιράν, παρά τον πόλεμο

Ισπανία: Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος στο κάστρο της Εσκαλόνα μπροστά σε τουρίστες (Video)