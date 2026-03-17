ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 08:23
17.03.2026 07:49

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα

17.03.2026 07:49
cuba_new

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 95 χιλιόμετρα ανατολικά του Γκουαντάναμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με το σύμφωνα με το EMSC, έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

google_news_icon

bisbikis-parastasi-new
mavropoulos elta
expert
mitsotakis patelis – new
DYPA
xristos pappous dimarxow fylis – new
sofia_mitsotaki
venzini-new
Hormuz (1)
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 08:23
Έρχεται πρόγραμμα επιδότησης μικρομεσαίων - Έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση - Media
BUSINESS

Εθνική Τράπεζα: Επενδυτική διάθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον

bisbikis-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ – Η νέα παράσταση της Ομάδας Cartel σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη

mavropoulos elta
BUSINESS

Νέος διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ ο Μιχάλης Μαυρόπουλος

