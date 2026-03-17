Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 95 χιλιόμετρα ανατολικά του Γκουαντάναμο.
Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.
Σύμφωνα με το σύμφωνα με το EMSC, έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης.
