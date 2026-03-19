Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο την Πέμπτη και δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν» στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

«Ζητούμε άμεσο και γενικό μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, ιδίως εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου» και «δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στις απαραίτητες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της διέλευσης από το στενό», ανέφεραν οι χώρες σε κοινή δήλωση.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές του, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, καθώς και άλλες απόπειρες να μπλοκάρει το Στενό για το εμπορικό ναυτιλιακό εμπόριο και να συμμορφωθεί με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ελευθερία πλοήγησης είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς Δικαίου, όπως αποτυπώνεται στην Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι επιπτώσεις των πράξεων του Ιράν θα γίνουν αισθητές από ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ειδικά από τους πιο ευάλωτους.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζουμε ότι τέτοιες παρεμβολές στο διεθνές ναυτιλιακό εμπόριο και η αναστάτωση της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας προμηθευτών συνιστούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε σε άμεση και συνολική αναστολή των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στην προετοιμασία των σχεδίων.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας να εγκρίνει τον συντονισμένο χειρισμό απελευθέρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για την σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγούς για την αύξηση της παραγωγής.

﻿Επίσης, θα εργαστούμε για να παρέχουμε υποστήριξη στις πιο πληγείσες χώρες, μέσω του ΟΗΕ και των διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Η ναυτική ασφάλεια και η ελευθερία πλοήγησης είναι προς όφελος όλων των χωρών.

Καλούμε όλα τα κράτη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να στηρίξουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας».

