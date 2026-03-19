ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 18:14
19.03.2026 17:07

Βαθαίνει το ρήγμα στις ΗΠΑ: Νέο χτύπημα από την Γκάμπαρντ – «Οι πολεμικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι»

19.03.2026 17:07
Συνεχίζει να διαφοροποιείται από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν η Τούλσι Γκαμπαντ, η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η Γκάμπαρντ, δήλωσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι αμερικανικοί και ισραηλινοί στόχοι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι.

«Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον πρόεδρο είναι διαφορετικοί από τους στόχους που έχουν τεθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε η Γκάμπαρντ.

«Μπορούμε να δούμε μέσα από τις επιχειρήσεις ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του είναι να καταστρέψει την ικανότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την ικανότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και το ναυτικό του», πρόσθεσε.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή της κατάθεση στη Γερουσία, όπου στην γραπτή έκδοση της εναρκτήριας δήλωσής της, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρατηρήσει καμία προσπάθεια που να αποσκοπεί στην αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. 

Η κατάθεση της Γκάμπαρντ για δεύτερη ημέρα στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας έρχεται στον απόηχο της  παραίτησης του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ , ο οποίος  τόνισε με επιστολή του στον Τραμπ  ότι δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», πρόσθεσε ο Κεντ.

Διαβάστε επίσης:

Ο «Κίτρινος Στόλος»: 15 πλοία και οι ναυτικοί τους αποκλεισμένοι 8 χρόνια, διοργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες και έφτιαξαν ακόμη και γραμματόσημα (videos)

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Λίβανος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ του RT – Το unfair ουκρανικού δικτύου





Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

«Καμπανάκι» από Λαγκάρντ για τον πόλεμο και την οικονομία: «Να ληφθούν στοχευμένα μέτρα» – Τα σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 2,81% της ΕΥΔΑΠ από βρετανικό fund

Μαρινάκης για Τσίπρα: Το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 18:14
georgiadis-konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

lagarde 44- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από Λαγκάρντ για τον πόλεμο και την οικονομία: «Να ληφθούν στοχευμένα μέτρα» – Τα σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Nikos-Dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους

1 / 3