Βαθαίνει το ρήγμα στις ΗΠΑ: Νέο χτύπημα από την Γκάμπαρντ – «Οι πολεμικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι»

Συνεχίζει να διαφοροποιείται από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν η Τούλσι Γκαμπαντ, η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η Γκάμπαρντ, δήλωσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι αμερικανικοί και ισραηλινοί στόχοι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας στο Ιράν δεν είναι οι ίδιοι.

«Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον πρόεδρο είναι διαφορετικοί από τους στόχους που έχουν τεθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε η Γκάμπαρντ.

🇺🇸 Are the goals of Israel aligned with the goals of the US?



Tulsi Gabbard: "The objectives that have been laid out by the president are different from the objectives that have been laid out by the Israeli government. We can see through the operations that the Israeli government…

«Μπορούμε να δούμε μέσα από τις επιχειρήσεις ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του είναι να καταστρέψει την ικανότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την ικανότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και το ναυτικό του», πρόσθεσε.

National Intelligence Director Tulsi Gabbard acknowledged Thursday that the "objectives that have been laid out by the president are different" from Israel's objectives regarding the war in Iran.



More: https://t.co/1OnJD9NymQ pic.twitter.com/xMJCWxzYlj March 19, 2026

Είχε προηγηθεί η χθεσινή της κατάθεση στη Γερουσία, όπου στην γραπτή έκδοση της εναρκτήριας δήλωσής της, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρατηρήσει καμία προσπάθεια που να αποσκοπεί στην αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Η κατάθεση της Γκάμπαρντ για δεύτερη ημέρα στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας έρχεται στον απόηχο της παραίτησης του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ , ο οποίος τόνισε με επιστολή του στον Τραμπ ότι δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», πρόσθεσε ο Κεντ.

