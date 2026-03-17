Ρήγμα στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: Ηχηρή παραίτηση του επικεφαλής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας – «Το Ισραήλ σε εξαπάτησε και μας παρέσυρε στον πόλεμο» λέει στον Τραμπ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X αναφέρει ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας».

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο Κεντ σε επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», πρόσθεσε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψιλόβαθμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

«Μετά από πολλή περισυλλογή, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα», έγραψε στην επιστολή του ο Κεντ.

Στην επιστολή, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική με τις οποίες εκλεγήκατε το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, είχατε κατανοήσει ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή αποτελούν παγίδα που κοστίζει στην Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών της και αποδυναμώνει τον πλούτο και την ευημερία της χώρας».

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.

«Ως βετεράνος που συμμετείχε σε πολεμικές αποστολές 11 φορές και ως σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού, έχοντας χάσει την αγαπημένη μου σύζυγο Σάνον σε έναν πόλεμο που, κατά την άποψή μου, κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να θυσιαστεί σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές».

Ο Τζόζεφ Κεντ θεωρούνταν στενός συνεργάτης της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ και υποστηρικτής μιας πιο περιορισμένης εξωτερικής πολιτικής.

Ολόκληρη η επιστολή

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με άμεση ισχύ από σήμερα.



Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό του λόμπι.

Στηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε στην πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή αποτελούσαν παγίδα που στέρησε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας.

Κατά την πρώτη σας διακυβέρνηση, κατανοήσατε καλύτερα από κάθε σύγχρονο Πρόεδρο πώς να εφαρμόζετε αποφασιστικά τη στρατιωτική ισχύ χωρίς να παρασυρόμαστε σε ατελείωτους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό με την εξόντωση του Κασέμ Σολεϊμανί και με την ήττα του ISIS.

Στις αρχές αυτής της διακυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιδραστικά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «America First» και καλλιέργησε φιλοπολεμικά αισθήματα με στόχο να ενθαρρυνθεί ένας πόλεμος με το Ιράν. Αυτό το «ηχοθάλαμο» χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, αν προχωρούσατε σε άμεσο πλήγμα, υπήρχε σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ψέμα και αποτελεί την ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας οδηγήσουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε στη χώρα μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που συμμετείχε σε 11 πολεμικές αποστολές και ως σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού (Gold Star), που έχασα την αγαπημένη μου σύζυγο Σάνον σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα όφελος για τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για αποφασιστική δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε μια νέα κατεύθυνση για το έθνος μας ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το μεγάλο μας έθνος».

