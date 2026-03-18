Ρήγμα στις ΗΠΑ: Ετοιμάζεται να αποχωρήσει και η Γκάμπαρντ; «Αδειάζει» τον Τραμπ για τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν

Ένα νέο ρήγμα έχει προκύψει στη βάση υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, με την σχολιάστρια του MAGA, Λόρα Λούμερ, να προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις.

Η Διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας την Τετάρτη σε μια ακρόαση με επίκεντρο τις απειλές για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Η ακρόαση είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Γκάμπαρντ μετά την παραίτηση του Τζο Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο οποίος παραιτήθηκε την Τρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Γκάμπαρντ έχει μακρά ιστορία αντίθεσης στον πόλεμο με το Ιράν και η δήλωσή της μετά την παραίτηση του Κεντ δεν ανέφερε εάν συμφωνούσε με την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τη σύγκρουση.

Στους αξιωματούχους που καταθέτουν περιλαμβάνονται ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η Διευθύντρια του FBI Κας Πατέλ, ο αρχηγός της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, Αντιστράτηγος Γουίλιαμ Χάρτμαν, και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, Αντιστράτηγος Τζέιμς Άνταμς.

Η Γκαμπάρντ δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι συνεχείς επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μειώσει την ισχύ του καθεστώτος, αν και παραμένει ικανό να επιτεθεί στα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Το καθεστώς στο Ιράν φαίνεται άθικτο αλλά σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένο λόγω επιθέσεων στην ηγεσία και τις στρατιωτικές του δυνατότητες», είπε στην δήλωσή της. «Οι δυνατότητες στρατιωτικής ισχύος του έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας περιορισμένες επιλογές. Η στρατηγική θέση του Ιράν έχει υποβαθμιστεί σημαντικά».

Συνέχισε: «Παρόλα αυτά, το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του παραμένουν ικανοί και συνεχίζουν να επιτίθενται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Εκτιμά ότι εάν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, θα επιδιώξει να ξεκινήσει μια πολυετή προσπάθεια για την ανοικοδόμηση των πυραύλων και των δυνάμεών του UAV».

Στην γραπτή έκδοση της εναρκτήριας δήλωσής της, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρατηρήσει καμία προσπάθεια που να αποσκοπεί στην αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. «Ως αποτέλεσμα της Επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου», το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν διαλύθηκε. Έκτοτε δεν έχουν γίνει προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της ικανότητας εμπλουτισμού. Οι είσοδοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν έχουν θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο». Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενης διεθνούς έρευνας σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και σε αντίθεση με ισχυρισμούς του Τραμπ κατά την έναρξη του πολέμου, όταν έλεγε πως οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Σε ερώτηση γιατί παρέλειψε μέρος των εισαγωγικών της δηλώσεων σχετικά με τον πυρηνικό εμπλουτισμό του Ιράν («Αυτό συνέβη επειδή ο πρόεδρος είπε ότι υπήρχε άμεση απειλή;» ρωτήθηκε συγκεκριμένα) ανέφερεπως «Αναγνώρισα ότι ο χρόνος κυλούσε πολύ και παρέλειψα μέρος του τμήματος που επιλέξατε».

Ωστόσο, η Γουόρνερ είπε ότι επέλεξε να παραλείψει μέρος της αξιολόγησης που αντιφάσκει με τον πρόεδρο Τραμπ.

Το παρελθόν της Γκάμπαρντ

Η Gabbard, η οποία στο παρελθόν είχε αντιταχθεί στη σύγκρουση με το Ιράν, δεν έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της στον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους «ηλίθιους πολέμους»», είπε η Gabbard το 2019, όταν ήταν υποψήφια για την προεδρία, στην οποία περιλαμβάνονταν πολλαπλές δηλώσεις του κ. Τραμπ σχετικά με την αποφυγή πολέμων στη Μέση Ανατολή. «… Αλλά βρίσκεται στα πρόθυρα να ξεκινήσει έναν πολύ ηλίθιο και δαπανηρό πόλεμο με το Ιράν. Πρέπει να εμποδίσουμε τον Πρόεδρο Τραμπ από το να ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ιράν».

Δεν κατέβασε ποτέ την ανάρτηση, η οποία ήταν ένα από τα πολλά σχόλια που έκανε η Gabbard εκφράζοντας την αντίθεσή της στη σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Κανένας πόλεμος με το Ιράν», έγραψε η Gabbard στις 7 Ιανουαρίου 2020. Διαφήμιζε επίσης μπλουζάκια που έγραφαν «Κανένα πόλεμο με το Ιράν».

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ετοιμάζεται να αποχωρήσει; Η Λόρα Λούμερ προκαλεί αντιδράσεις μετά την αποχώρηση του Τζο Κεντ

Όπως έγραψε νωρίτερα η Λόρα Λούμερ στο X, «Ο διαβόητος Τζο Κεντ μόλις παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας. Ο Κεντ λογοδοτεί στην Τούλσι Γκάμπαρντ. Σας προειδοποιώ όλους για τον Τζο Κεντ εδώ και πολύ καιρό. Προβλέπω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ θα παραιτηθεί στη συνέχεια».

Τα σχόλια ακολούθησαν την παραίτηση του Τζο Κεντ, ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας και παραιτήθηκε λόγω της αντίθεσής του στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν. Στην επιστολή παραίτησής του, ο Κεντ έγραψε: «Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Η αποχώρησή του αποτελεί μια από τις πιο ηχηρές εσωτερικές επικρίσεις για τον πόλεμο μέχρι στιγμής, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες διαιρέσεις εντός της πολιτικής βάσης του Τραμπ.

Ακόμα και η επικεφαλής του Κεντ, η Διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, έχει τεθεί υπό έντονο διαδικτυακό έλεγχο.

Εντωμεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αγνόησε την κριτική του Κεντ, χαρακτηρίζοντας την αποχώρησή του «καλό πράγμα» και περιγράφοντάς τον ως «πολύ αδύναμο σε θέματα ασφάλειας». Πρόσθεσε: «Όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας και λέει ότι δεν πίστευε ότι το Ιράν αποτελούσε απειλή, δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι».

Η Λούμερ άδραξε την ευκαιρία για να εντείνει την κριτική της προς τον Κεντ και τους συμμάχους του. Ισχυρίστηκε ότι ήταν στενά συνδεδεμένος με προσωπικότητες όπως ο Τάκερ Κάρλσον και τον κατηγόρησε ότι διέρρευσε εσωτερικές συζητήσεις. Συνέδεσε επίσης την παραίτησή του με ευρύτερες εντάσεις εντός της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας τις εξελίξεις που αφορούν την Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία καταθέτει ενώπιον επιτροπών πληροφοριών του Κογκρέσου.

Όπως έγραψε περαιτέρω, «Αυτό ακριβώς ήθελε η Τούλσι Γκάμπαρντ, επειδή τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την ακρόαση για να επιτεθεί στον Τραμπ και δεν θα επικρίνει ποτέ τον Τζο Κεντ, τον οποίο πάντα προστάτευε. Οι Κεντ, Γκάμπαρντ, Κάρλσον, Μπλούμενθαλ και Νταν Κάλντγουελ έχουν όλοι την ίδια θέση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποτελούν τόσο μεγάλη απειλή για την κυβέρνηση Τραμπ, επειδή όλοι τους έχουν εμμονή με το Ισραήλ και ένα λυσσαλέο, παράλογο μίσος για τους Εβραίους».

Ενώ η σύγκρουση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο πόλεμος ήταν απαραίτητος για να προληφθεί μια επικείμενη απειλή. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση έχει αμφισβητηθεί, συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων του Πενταγώνου, που ανέφερε ότι το Ιράν ήταν απίθανο να εξαπολύσει επίθεση εκτός εάν προκληθεί.

