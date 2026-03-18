Ισραηλινή κλιμάκωση βάζει νέα φωτιά στον Κόλπο, εντολές εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις από τους Φρουρούς – Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

Μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να χτυπά εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν, την ώρα που επιβεβαιώνει πως σκότωσε τον στενό συνεργάτη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και υπουργό Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, μια μέρα μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί κι ενώ συνεχίζεται το μπαράζ σφοδρών βομβαρδισμών στον Λίβανο.

Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται για 19η ημέρα στο Ιράν, το Ισραήλ και σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και προς αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου επιχειρούν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι εάν δεχόταν επίθεση, θα απαντούσε στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή, τις οποίες θεωρεί νόμιμους στόχους.

Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί κηδεύουν τον Αλί Λαριτζανί, τον γιο του και 84 ναυτικούς που σκοτώθηκαν από ισραηλινά και αμερικανικά χτυπήματα.

Live εικόνα:

Funeral procession for Iranian security chief Ali Larijani March 18, 2026

Live όλες οι εξελίξεις:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιος είναι ο «σκληρός» Εσμαΐλ Χατίμπ που σκότωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ εκτός από αμάχους, συνεχίζει να χτυπά και μνημεία της UNESCO στο Ιράν

Συναγερμός στη Βρετανία: «Άνευ προηγουμένου» η επιδημία μηνιγγίτιδας – Αυξάνονται τα κρούσματα στο Κεντ