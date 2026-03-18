ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 18:01
18.03.2026 16:36

Κάθειρξη επτά ετών προτείνει ο εισαγγελέας για τον γιο της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ποινή κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών πρότεινε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο του Όσλο για τον προγονό του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του, η Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε, το 2001, τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, περιλαμβανομένων αυτών για βιασμό, ενώ αποδέχθηκε μερικές ήσσονες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε επτά εβδομάδες και πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη, παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον στην σκανδιναβική χώρα, καθώς στη διάρκειά της έγιναν λεπτομερείς αναφορές στον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, στα βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων που είχε ο ίδιος τραβήξει, καθώς και σε περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία περιλαμβάνονταν στα στοιχεία της δίκης.

Η δίκη συνέπεσε με τη δημόσια συγγνώμη της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ επειδή επέδειξε «κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν μετά την καταδίκη του το 2008.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η συνολική δημοτικότητα της μοναρχίας έχει πληγεί εξαιτίας αυτών των δύο υποθέσεων. Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Χόιμπι πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως οποιοσδήποτε άλλος Νορβηγός, χωρίς να του επιβληθεί ούτε αυστηρότερη ούτε ηπιότερη ποινή επειδή είναι μέλος της πιο εξέχουσας οικογένειας της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Ισραηλινό πλήγμα, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο – Εκτοξεύονται οι τιμές

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Σαΐντ Τζαλιλί: Το σκληροπυρηνικό φαβορί για τη θέση του διαδόχου του Αλί Λαριτζανί

ΒΙΒΛΙΟ

«Φροντίζω το Περιβάλλον»: Τζένη Μωραΐτη και Αγγελική Μαγκλάρα προτείνουν ένα βιβλίο για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική Λυμπερόπουλου με Κυρανάκη για τα ταξί: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων»- «Είσαι ψεύτης»

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση 

ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις ΗΠΑ: Ετοιμάζεται να αποχωρήσει και η Γκάμπαρντ; «Αδειάζει» τον Τραμπ για τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν

MEDIA

ΣΚΑΪ: Φτιάχνουν βαλίτσες για ταξίδια «Τότε και τώρα» (18/3) στο εξωτερικό (photos/video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

