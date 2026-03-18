Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Ως κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί είχε αναδειχθεί ως ο βασικός αρχιτέκτονας της στρατιωτικής και διπλωματικής στρατηγικής της χώρας από την έναρξη της σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Την Τρίτη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε μια επίθεση – μια κίνηση που αναλυτές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση. Σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς άλλους επικεφαλής, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και του προσωπικού ασφαλείας.

Στην ηλικία των 67 ετών, ο Λαριτζανί είχε καταστεί εμβληματική φιγούρα του καθεστώτος και της συνέχειάς του, σχολιάζει το CNN. Συμμετείχε μάλιστα σε δημόσια συγκέντρωση στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι ήταν βασικός στόχος για το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Καθόλη τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων της σύγκρουσης, ο Λαριτζανί ήταν επίσης πολυγραφότατος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και τη Δευτέρα προειδοποιώντας τους Μουσουλμάνους σε όλο τον Περσικό Κόλπο: «Ξέρετε ότι η Αμερική δεν σας έχει καμία αφοσίωση, και ότι το Ισραήλ είναι εχθρός σας. Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφτείτε τον εαυτό σας και το μέλλον της περιοχής».

Ο θάνατος του Λαριτζανί θα στερήσει από την ιρανική ηγεσία μια από τις πιο οξυδερκείς και ισχυρές φωνές της – και μπορεί να δυσχεράνει τυχόν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, λένε οι αναλυτές. Για πολλούς παρατηρητές, ο Λαριτζανί είχε γίνει ο de facto ηγέτης του Ιράν εν μέσω των αναταραχών των τελευταίων εβδομάδων, ειδικά τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Ήταν ένας “αληθινός άνθρωπος του εσωτερικού κύκλου που πέρασε δεκαετίες στο επίκεντρο του συστήματος, γεγονός που του εξασφάλισε αξιοπιστία σε διάφορα τμήματα της ελίτ”», σύμφωνα με τον Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτη ερευνητή στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Θεμάτων Ασφάλειας. «Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει σχεδιαστεί για να επιβιώνει από την απώλεια ατόμων, αλλά προσωπικότητες με τόσο ευρεία αντίληψη δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν».

Οι ισραηλινές επιθέσεις, τόσο τον Ιούνιο όσο και στον τελευταίο γύρο της σύγκρουσης, έχουν σκοτώσει πολλούς έμπειρους Ιρανούς διοικητές και αξιωματούχους ασφαλείας. Αλλά η απώλεια του Λαριτζανί είναι διαφορετικού επιπέδου. Μπορεί να μην ήταν πάντα στόχος. Μια πηγή που γνωρίζει ιδιωτικά σχέδια και συζητήσεις δήλωσε στο CNN ότι έως τον περασμένο Σεπτέμβριο, ήταν ο πιο προτιμώμενος μεταβατικός υποψήφιος των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη μεταβατική περίοδο.

Αλλά αφού πίεσε για καταστολή των Ιρανών διαδηλωτών, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και βασικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής κινητικών στρατιωτικών ενεργειών, το Ισραήλ έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο θάνατός του θα έχει περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του πολέμου, αλλά η πολιτική διαχείρισή του θα γίνει πιο περίπλοκη, σύμφωνα με τον Αζίζι, λόγω του ρόλου που διαδραμάτιζε στη διαμόρφωση του πολιτικού μηνύματος του Ιράν και των διεθνών επαφών του.

Κάποιος όπως ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν – ένας εξέχων μετριοπαθής πολιτικός που έχει παραγκωνιστεί σε μεγάλο βαθμό από την αρχή της σύγκρουσης – δεν θα ήταν σε θέση να συγκροτήσει μια συμμαχία εντός της ελίτ για να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου, πιστεύει ο Αζίζι. Θα χρειαζόταν μια προσωπικότητα του βεληνεκούς του Λαριτζάνι για να συσπειρώσει τις διάφορες φατρίες και να επιτευχθεί μια πιθανή συμφωνία.

