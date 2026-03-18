Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «μπορεί και μόνος του» – Βομβαρδίζει τα παράκτια του Ορμούζ, στέλνει κι άλλα πλοία και πεζοναύτες (Photos)

Σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται κανέναν για να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν και – κυρίως – να ανοίξει για τα πλοία το στενό του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τα αμερικανικά χτυπήματα σε προκεχωρημένες ιρανικές θέσεις κοντά στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, ενώ αναδιατάσσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Κατ’ αρχάς, όπως ανακοινώθηκε από την CENTCOM, αμερικανικά μαχητικά χρησιμοποίησαν βόμβες βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση – που ελέγχει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων που βρίσκονταν σε αυτές τις βάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία στο στενό.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά, η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021 και «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021. «Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωνε τότε στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

GBU-72 Advanced 5K Penetrator

Οι βόμβες αυτές ρίχνονται από βομβαρδιστικά Β-1Β και από μαχητικά F-15. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάιο του 2024, στο πλαίσιο των κοινών αμερικανοβρετανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε μια βόμβα GBU-72 για να καταστρέψει μια υπόγεια εγκατάσταση των Χούθι στη Υεμένη. Τον Σεπτέμβριο του 2024 αναφέρθηκε ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποίησε έως και δέκα GBU-72 για να σκοτώσει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στο υπόγειο αρχηγείο του στη Βηρυτό.

Αναδιάταξη δυνάμεων

Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι το Πεντάγωνο προχωρεί σε αναδιάταξη των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, μετά την αναχώρηση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford για τη Σούδα, προκειμένου να ελεγχθεί για τις ζημιές που προκάλεσε μεγάλη φωτιά που έκαιγε στο πλοίο για περίπου 30 ώρες, αν και η επίσημη εκδοχή είναι ότι το σκάφος αναχωρεί για ανεφοδιασμό.

USS Gerald R. Ford

Αυτό σημαίνει ότι στην «διακεκαυμένη ζώνη» παραμένει το USS Abraham Lincoln και ο συνοδευτικός στολίσκος κρούσης του αεροπλανοφόρου, ενώ έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στην περιοχή και το USS Tripoli, αμφίβιο επιθετικό πλοίο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μικρό αεροπλανοφόρο και σκάφος μεταφοράς προσωπικού – με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στα καταστρώματά του βρίσκονται εκατοντάδες πεζοναύτες που στέλνονται στην περιοχή για την ενίσχυση της άμυνας των αμερικανικών υποδομών στις χώρες του Περσικού.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Ford δημιουργεί ένα μείζον κενό δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, το οποίο το Πεντάγωνο θέλει να καλύψει το συντομότερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σημασία πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και η 10η Ομάδα Κρούσης ολοκλήρωσαν με επιτυχία την άσκηση COMPTUEX στις 5 Μαρτίου 2026, έχει πλέον πιστοποιηθεί για σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις και δεν αποκλείεται να σταλεί στη Μέση Ανατολή.

USS George H.W. Bush

Από εκεί και πέρα, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους με περίπου 2.500 πεζοναύτες – πληροφορία που ενδεχομένως συνδέεται και με σενάρια για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, κάτι που, πάντως, προς το παρόν θεωρείται σχεδόν αδύνατο.

Διαβάστε επίσης

